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Şok Olmaya Hazırlanın: Ünlü Oyuncu Müslüm Gürses ile Akrabaymış

Şok Olmaya Hazırlanın: Ünlü Oyuncu Müslüm Gürses ile Akrabaymış

Müslüm Gürses
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.02.2024 - 09:51

Kuruçeşme'de bir mekanda objektiflere takılan ünlü oyuncu Sitare Akbaş, arabesk müziğin efsane isimlerinden Müslüm Gürses ile akraba olduklarını açıkladı.

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İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan, 'Akasya Durağı' dizisindeki 'Zeyno' karakteriyle tanınan Sitare Akbaş, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekanda objektiflere takıldı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan, 'Akasya Durağı' dizisindeki 'Zeyno' karakteriyle tanınan Sitare Akbaş, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekanda objektiflere takıldı.

Oyunculuktan kazandığı parayı ticarete atılarak değerlendirdiğini söyleyen Sitare Akbaş, "Bir kafe açmıştım yakın zamanda, şimdi de bir parfüm markası çıkaracağım. Ben böyle mutluyum. Seviyorum ticaret ile uğraşmayı. Baktım kaybettiğimde olduğum yere geri dönüyorum, o yüzden kaybettiğim hiç bir şey yok, deniyorum. Kazanırsam partileriz" dedi.

Oyunculuktan kazandığı parayı ticarete atılarak değerlendirdiğini söyleyen Sitare Akbaş, "Bir kafe açmıştım yakın zamanda, şimdi de bir parfüm markası çıkaracağım. Ben böyle mutluyum. Seviyorum ticaret ile uğraşmayı. Baktım kaybettiğimde olduğum yere geri dönüyorum, o yüzden kaybettiğim hiç bir şey yok, deniyorum. Kazanırsam partileriz" dedi.

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Müslüm Gürses ile akrabalığı olduğunu açıklayan Akbaş, "Biz Türkmen göçmeniyiz. Bana bunu büyükbabam anlatmıştı. Yıllar önce üç erkek kardeş Ankara Çubuk'a göçüyor. Birisi Urfa'ya, birisi Çorum'a, birisi de Adana'ya dağılıyor. Müslüm Gürses'in büyük dedesi de o kardeşlerden birisiymiş. Bizim ailede saçlarımız çabuk beyazlar, o yüzden soyadımız Akbaş. Müslüm Gürses'in soyadı da Akbaş" diye konuştu.

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Müslüm Gürses ile akrabalığı olduğunu açıklayan Akbaş, "Biz Türkmen göçmeniyiz. Bana bunu büyükbabam anlatmıştı. Yıllar önce üç erkek kardeş Ankara Çubuk'a göçüyor. Birisi Urfa'ya, birisi Çorum'a, birisi de Adana'ya dağılıyor. Müslüm Gürses'in büyük dedesi de o kardeşlerden birisiymiş. Bizim ailede saçlarımız çabuk beyazlar, o yüzden soyadımız Akbaş. Müslüm Gürses'in soyadı da Akbaş" diye konuştu.

15 Kasım 2012 Perşembe günü geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve solunum cihazına bağlandı. Gürses, 3 Mart 2013'te, yaklaşık dört aydır tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetmişti.

15 Kasım 2012 Perşembe günü geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve solunum cihazına bağlandı. Gürses, 3 Mart 2013'te, yaklaşık dört aydır tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetmişti.
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