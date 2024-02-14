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Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurdu: 11 Kişinin Mal Varlıkları Donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurdu: 11 Kişinin Mal Varlıkları Donduruldu

Mehmet Şimşek Resmi Gazete
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.02.2024 - 09:44

Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. 

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu kararın, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3üncü ve 4üncü maddesi gereğince alındığı belirtildi.

Söz konusu kararın, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3üncü ve 4üncü maddesi gereğince alındığı belirtildi.

Mal varlıkları dondurulan kişiler şöyle;

Mal varlıkları dondurulan kişiler şöyle;

PKK/KCK iltisaklı: Mehdin Tekin, Nevzat Göktaşoğlu ve Galip Araş,

IŞİD iltisaklı: Mustafa El Casım, Ahlam Khatab, Eesa Alahmad, Muhammed Hajıkadour, Muhammed Khatab ve Yavuz Selim Binici,

DHKP/C iltisaklı: Mehmet Güvel

TKP/ML Konferans iltisaklı: Ertan Çita

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