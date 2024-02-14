Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurdu: 11 Kişinin Mal Varlıkları Donduruldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurdu: 11 Kişinin Mal Varlıkları Donduruldu
Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu kararın, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3üncü ve 4üncü maddesi gereğince alındığı belirtildi.
Mal varlıkları dondurulan kişiler şöyle;
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