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MSB'den Acı Haber: 1 Asker Şehit Oldu

MSB'den Acı Haber: 1 Asker Şehit Oldu

Şehit Milli Savunma Bakanlığı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.02.2024 - 07:38

Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in araç kazasında şehit olduğunu açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nca 13 Şubat 2024 tarihinde, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

"3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nca 13 Şubat 2024 tarihinde, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
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