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Haluk Levent Açıkladı: 'Bir İşçi Göçükten Kendi İmkanlarıyla Kurtuldu'

Haluk Levent Açıkladı: 'Bir İşçi Göçükten Kendi İmkanlarıyla Kurtuldu'

Erzincan Haluk Levent
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.02.2024 - 06:37

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AHBAP kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, Erzincan'ın İliç ilçesinde  yaşanan faciada bir işçinin göçük altından kendi imkanlarıyla çıktığını ve hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.

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Dün Erzincan'ın İliç ilçesinde Kanadalı bir şirketin altın madeninde cevher döküm sahasında toprak kayması meydana geldi.

Dün Erzincan'ın İliç ilçesinde Kanadalı bir şirketin altın madeninde cevher döküm sahasında toprak kayması meydana geldi.

Anagold Madencilik ve SSR Mining şirketlerinin faaliyet yürüttüğü bu maden sahası daha önce siyanür sızması iddialarıyla da gündeme gelmişti.Saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda göçük altında kalan 9 işçinin olduğu belirtilirken olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anagold Madencilik ve SSR Mining şirketlerinin faaliyet yürüttüğü bu maden sahası daha önce siyanür sızması iddialarıyla da gündeme gelmişti.Saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda göçük altında kalan 9 işçinin olduğu belirtilirken olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 667 işçiden 9'una henüz ulaşılamadığını arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yerlikaya, kazanın büyük miktardaki istiflenmiş olan toprak kütlesinin kayması sonucu meydana geldiğini belirterek, "8-10 dönümlük toprak kütlesi 100 dönümlük alana yayıldı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 667 işçiden 9'una henüz ulaşılamadığını arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yerlikaya, kazanın büyük miktardaki istiflenmiş olan toprak kütlesinin kayması sonucu meydana geldiğini belirterek, "8-10 dönümlük toprak kütlesi 100 dönümlük alana yayıldı" ifadelerini kullandı.

AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, Erzincan İliç'teki faciada bir işçinin göçük altından kendi imkanlarıyla çıktığını ve hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.

AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, Erzincan İliç'teki faciada bir işçinin göçük altından kendi imkanlarıyla çıktığını ve hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.

İşte o paylaşım:

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