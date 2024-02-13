Çöpler Altın Madeni Soruşturmasında Savcıya Rüşvet İddiası! 'Çok Büyük Şaibeler Var, Böyle Olacağı Belliydi'
Çöpler Altın Madeni Soruşturmasında Savcıya Rüşvet İddiası! 'Çok Büyük Şaibeler Var, Böyle Olacağı Belliydi'
Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, heyelan sonrası gündeme oturan Çöpler Altın Madeni ile ilgili geçmiş dönemlerde yürütülen soruşturmanın bir savcıya rüşvet verilerek kapatıldığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde (İliç Anagold Altın Madeni) akşam saatlerinde meydana gelen heyelan sonrası 9 işçiye halen ulaşılamıyor.
Maden sahasındaki siyanürlü solüsyon ve toprağın bölgeye saçıldığı belirtilirken, atığın Fırat Nehri'ne karışma ihtimali bölgede endişeye sebep oldu.
Madenin atık toprak sahasında yaşanan çökme ile ilgili ihmal iddiaları sürerken, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde Çöpler Altın Madeni'ne soruşturma açan İlhan Cihaner'den skandal bir iddia geldi.
Olay sonrası Bianet'e konuşan ve görev yaptığı dönemde basında yer alan siyanürle altın arandığı haberlerini gördüğünü söyleyen Cihaner, 'O bölgeden sorumlu Cumhuriyet Savcısı arkadaşa soruşturma başlatması için talimat verdim. Daha sonra maden şirketinin bu savcıya rüşvet verdiği tespit edildi. Bu savcı şu anda FETÖ'den dolayı yurt dışında.' dedi.
2007 yılından 2010 yılına kadar süren soruşturmalar sonucunda kendisinin tutuklandığını söyleyen Cihaner, 'Bir kere bunun böyle olacağı defalarca işaretini aldığımız bir süreç. Böyle olacağı belliydi. Çünkü geçenlerde de bir siyanür borusu patlamıştı, delinmişti. Önce inkâr edilmişti, daha sonra uzunca bir süre kapatılmıştı. Fakat maden yeniden çalışmaya başlamıştı. İliç örneğinde kuruluşundan itibaren çok büyük şaibeler var. Orada soruşturma başlattığımda, maden şirketi tarafından ilgili kişilere rüşvet verilerek ruhsat alındığı, çevre değerlendirme raporunun manipüle edildiği ortaya çıkmıştı. Ancak maalesef daha sonra bu soruşturmaların etkin bir şekilde yürütülmediğini gördük.' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2010 yılında 'Efe' adını kullanarak gizli tanık olan FETÖ'cü savcı Bayram Bozkurt'un ifadeleri üzerine İlhan Cihaner makamından alınarak Ergenekon kapsamında tutuklanmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda