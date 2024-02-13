Çevre Bakanlığı'ndan Maden Faciasına İlişkin İlk Açıklama: 'Fırat Nehri'ne Akmaması İçin Kapakları Kapattık'
Çevre Bakanlığı'ndan Maden Faciasına İlişkin İlk Açıklama: 'Fırat Nehri'ne Akmaması İçin Kapakları Kapattık'
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen heyelan sonrası, madeni atıkların Fırat Nehri'ne ulaşmaması için kapakların kapatıldığını söyledi.
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Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen Angora Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin göçük altında kaldığı öğrenildi.
Madenin arama faliyetlerinde 'siyanür' kullandığı bilinirken, çöken atıkların Fırat Nehri'ne karışarak çevreyi zehirleyeceği iddiaları sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
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