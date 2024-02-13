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Çevre Bakanlığı'ndan Maden Faciasına İlişkin İlk Açıklama: 'Fırat Nehri'ne Akmaması İçin Kapakları Kapattık'

Çevre Bakanlığı'ndan Maden Faciasına İlişkin İlk Açıklama: 'Fırat Nehri'ne Akmaması İçin Kapakları Kapattık'

Erzincan
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.02.2024 - 21:49

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen heyelan sonrası, madeni atıkların Fırat Nehri'ne ulaşmaması için kapakların kapatıldığını söyledi. 

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Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen Angora Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin göçük altında kaldığı öğrenildi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen Angora Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin göçük altında kaldığı öğrenildi.

Madenin arama faliyetlerinde 'siyanür' kullandığı bilinirken, çöken atıkların Fırat Nehri'ne karışarak çevreyi zehirleyeceği iddiaları sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Madenin arama faliyetlerinde 'siyanür' kullandığı bilinirken, çöken atıkların Fırat Nehri'ne karışarak çevreyi zehirleyeceği iddiaları sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, '"Toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız merkez ve İl müdürlüğümüz Denetim Ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz." denildi.

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