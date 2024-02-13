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Altın Madeni Faciası İçin Günler Önceden Tedbir Alın Uyarısı Yapan Kahinin "Ben Demiştim" Paylaşımı Olay Oldu

Altın Madeni Faciası İçin Günler Önceden Tedbir Alın Uyarısı Yapan Kahinin "Ben Demiştim" Paylaşımı Olay Oldu

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
13.02.2024 - 20:50

@MilenyumKahin isimli sosyal medya kullanıcısının geçtiğimiz saatlerde yaşanan altın madeni faciası için günler önceden uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcısının 'ben demiştim' paylaşımı gündeme geldi.

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Geçtiğimiz saatlerde Erzincan'ın İliç ilçesinde 'Anagold Madencilik' tarafından işletilen altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

Geçtiğimiz saatlerde Erzincan'ın İliç ilçesinde 'Anagold Madencilik' tarafından işletilen altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

Yaşanan toprak kayması hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 işçiye ulaşılamadığını açıkladı.

Yaşanan toprak kayması hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 işçiye ulaşılamadığını açıkladı.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

@MilenyumKahin isimli sosyal medya kullanıcısının yaşanan altın madeni faciası için günler önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı.

@MilenyumKahin isimli sosyal medya kullanıcısının yaşanan altın madeni faciası için günler önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı.
twitter.com

Aynı kullanıcının bugün yaptığı "Tedbir alın demedim mi?" paylaşımı gündeme geldi.

Aynı kullanıcının bugün yaptığı "Tedbir alın demedim mi?" paylaşımı gündeme geldi.
twitter.com

Yaşanabilecek olaylar hakkında öngörülerde bulunan @MilenyumKahin isimli kullanıcının her öngörüsü gerçekleşmese de geçtiğimiz saatlerde Erzincan'da yaşanan toprak kayması hakkında yaptığı doğru tespiti sosyal medyada ilgi çekti.

Yaşanabilecek olaylar hakkında öngörülerde bulunan @MilenyumKahin isimli kullanıcının her öngörüsü gerçekleşmese de geçtiğimiz saatlerde Erzincan'da yaşanan toprak kayması hakkında yaptığı doğru tespiti sosyal medyada ilgi çekti.
twitter.com

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