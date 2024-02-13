Altın Madeni Faciası İçin Günler Önceden Tedbir Alın Uyarısı Yapan Kahinin "Ben Demiştim" Paylaşımı Olay Oldu
Altın Madeni Faciası İçin Günler Önceden Tedbir Alın Uyarısı Yapan Kahinin "Ben Demiştim" Paylaşımı Olay Oldu
@MilenyumKahin isimli sosyal medya kullanıcısının geçtiğimiz saatlerde yaşanan altın madeni faciası için günler önceden uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcısının 'ben demiştim' paylaşımı gündeme geldi.
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Geçtiğimiz saatlerde Erzincan'ın İliç ilçesinde 'Anagold Madencilik' tarafından işletilen altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.
Yaşanan toprak kayması hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 işçiye ulaşılamadığını açıkladı.
@MilenyumKahin isimli sosyal medya kullanıcısının yaşanan altın madeni faciası için günler önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı.
Aynı kullanıcının bugün yaptığı "Tedbir alın demedim mi?" paylaşımı gündeme geldi.
Yaşanabilecek olaylar hakkında öngörülerde bulunan @MilenyumKahin isimli kullanıcının her öngörüsü gerçekleşmese de geçtiğimiz saatlerde Erzincan'da yaşanan toprak kayması hakkında yaptığı doğru tespiti sosyal medyada ilgi çekti.
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