Fatih Portakal'dan Faciaya Neden Olan Madenin Yapımına Sert Tepki! 'Hangi Gerizekalı İzin Verebilir?'
Fatih Portakal'dan Faciaya Neden Olan Madenin Yapımına Sert Tepki! 'Hangi Gerizekalı İzin Verebilir?'
Gazeteci Fatih Portakal, Erzincan'ın İliç ilçesinde 'Anagold Madencilik' tarafından işletilen madende meydana gelen toprak kayması ardından başlayan siyanür tartışmaları sonrası 'Fay hattının bulunduğu bölgede böyle bir siyanürlü atık havuzunu hangi gerizekalı yapabilir?' dedi.
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Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden fabrikasında meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin toprak altında kaldığı öğrenildi.
Amerika ve Kanadalı Anagold Madencilik ve Çalık Holding'in ortağı olduğu Çöpler Altın Madeni'nde kullanılan siyanür borularının patladığı 2022 yılında ortaya çıkmıştı. 16.4 milyon lira ceza kesilen maden gerekli iyileştirmelerin yapıldığı belirtilerek yeniden faaliyete başlamıştı.
Toprak kayması sonrası gündeme gelen siyanürle maden arama faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan avukat İsmail Hakkı Tanal 'Tam fay hattının üzerinde, Fırat'a karışmayı bekleyen 66 milyon tonluk atık havuzu var' dedi.
Tanal'ın ifadeleri sonrası sinirlerine hakim olamayan Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal 'Fay hattının olduğu yeri biliyorlar, fay hattının olduğu bölgeye böyle bir fabrikayı, böyle bir siyanürlü atık havuzunu hangi gerizekalı yapabilir?' dedi.
Portakal konuşmasının ilerleyen kısımlarında ifadeleri nedeniyle özür diledi. 🎥
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