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Erzincan'da Altın Madeninde Felaket! Toprak Altında Kalan İşçiler Var!

Erzincan'da Altın Madeninde Felaket! Toprak Altında Kalan İşçiler Var!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.02.2024 - 16:19 Son Güncelleme: 13.02.2024 - 17:36

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde toprak kayması meydana geldi. 

Olayda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu bölgeye gitti.

Vali Aydoğdu toprak altında kalan işçiler olduğunu ancak sayının henüz belli olmadığını söyledi. Erzincan Belediye Başkanı en az 9 kişinin toprak altında olduğunu duyurdu.

AFAD, bölgeye 9 ilden arama kurtarma ekibi sevk edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 işçiye ulaşılamadığını duyurdu. 

Adalet Bakanı Tunç, olayla ilgili 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini açıkladı.

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Toprak kayması anına ilişkin sosyal medyada hızla yayılan görüntüler 👇

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, CNN TÜRK'te konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Aydoğdu'nun açıklamalarından satır başları şöyle ⬇️

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, CNN TÜRK'te konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Aydoğdu'nun açıklamalarından satır başları şöyle ⬇️

Olay maden ocağının dışında toprak kayması sonucu yaşandı.

Madende göçük yok.

İşçilerimizden toprak altında kaldıkları ihbarını aldık. Sayı tam net değil.

AFAD, UMKE, arama kurtarma ekiplerimiz olaya müdahale ettiler.

Bütün arkadaşlarımız burada.

Toprak altında kaç vatandaşımızın kaldığını, sonucun ne olduğunu ara ara paylaşacağım. Hassas bir konu. Biz olayın olduğu yerdeyiz.'

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise "10-12 işçinin toprak altında olma ihtimali var" ifadelerini kullandı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise "10-12 işçinin toprak altında olma ihtimali var" ifadelerini kullandı.

Çöpler Altın Madeni, siyanür sızıntısı nedeniyle daha önce ceza alan Anagold Madencilik tarafından işletiliyordu.

Çöpler Altın Madeni, siyanür sızıntısı nedeniyle daha önce ceza alan Anagold Madencilik tarafından işletiliyordu.

Anagold şirketi, olaya ilişkin bir de açıklama yaptı. Açıklamada şunlar dendi: 

'Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.'

“Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.”

“Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.”

AFAD, farklı illerden çok sayıda arama kurtarma ekibini bölgeye yönlendirdi.

AFAD, farklı illerden çok sayıda arama kurtarma ekibini bölgeye yönlendirdi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 işçiye ulaşılamadığını ve 400 personelle arama kurtarma çalışması yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 işçiye ulaşılamadığını ve 400 personelle arama kurtarma çalışması yapıldığını açıkladı.

Olaya ilişkin adli soruşturma da başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma için 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

Olaya ilişkin adli soruşturma da başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma için 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini duyurdu.
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