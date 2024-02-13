Erzincan'da Altın Madeninde Felaket! Toprak Altında Kalan İşçiler Var!
Erzincan'da Altın Madeninde Felaket! Toprak Altında Kalan İşçiler Var!
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde toprak kayması meydana geldi.
Olayda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu bölgeye gitti.
Vali Aydoğdu toprak altında kalan işçiler olduğunu ancak sayının henüz belli olmadığını söyledi. Erzincan Belediye Başkanı en az 9 kişinin toprak altında olduğunu duyurdu.
AFAD, bölgeye 9 ilden arama kurtarma ekibi sevk edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 işçiye ulaşılamadığını duyurdu.
Adalet Bakanı Tunç, olayla ilgili 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini açıkladı.
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Toprak kayması anına ilişkin sosyal medyada hızla yayılan görüntüler 👇
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, CNN TÜRK'te konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Aydoğdu'nun açıklamalarından satır başları şöyle ⬇️
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise "10-12 işçinin toprak altında olma ihtimali var" ifadelerini kullandı.
Çöpler Altın Madeni, siyanür sızıntısı nedeniyle daha önce ceza alan Anagold Madencilik tarafından işletiliyordu.
AFAD, farklı illerden çok sayıda arama kurtarma ekibini bölgeye yönlendirdi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 işçiye ulaşılamadığını ve 400 personelle arama kurtarma çalışması yapıldığını açıkladı.
Olaya ilişkin adli soruşturma da başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma için 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini duyurdu.
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