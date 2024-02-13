Erzincan'daki Altın Madeni Faciasından Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı!
Erzincan'daki Altın Madeni Faciasından Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı!
Erzincan'ın İliç ilçesinde 'Anagold Madencilik' tarafından işletilen altın madeninde meydana gelen felakete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
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Erzincan'ın İliç ilçesinde bugün 'Anagold Madencilik' tarafından işletilen altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda, toprak kayması meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 işçiye ulaşılamadığını açıkladı.
Toprak kaymasının meydana geldiği anlara ait cep telefonu ile kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde büyük bir toprak kütlesinin nehir gibi tepeden aşağıya doğru aktığı görüldü 👇
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu arayarak bilgi aldı.
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