Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Erzincan'daki Altın Madeni Faciası Sonrası 'Siyanür' Alarmı: "Fırat Nehri'ne Karışırsa Her Şey Biter"

Erzincan'daki Altın Madeni Faciası Sonrası 'Siyanür' Alarmı: "Fırat Nehri'ne Karışırsa Her Şey Biter"

Siyanür Altın Madeni Facia
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.02.2024 - 18:24 Son Güncelleme: 13.02.2024 - 19:12

Erzincan’da altın madeninde yaşanan toprak kaymasının ardından yine siyanür korkusu yaşanıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gazetecilerin siyanür sorusunu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a pasladı. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da bilgisinin bulunmadığını belirtti.

Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, kayan toprağın Fırat Nehri'ne karışması durumunda ise büyük bir felaket olacağı uyarısı yaptı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, haberlerin gündem olmasının ardından ise gerekli ölçümlerin yapıldığını ve siyanür tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde toprak kayması meydana geldi. En az 9 işçinin toprak altında kaldığı açıklandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde toprak kayması meydana geldi. En az 9 işçinin toprak altında kaldığı açıklandı.

Söz konusu maden, siyanür sızdırma şikayetiyle daha önce de gündeme gelmiş ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı firmaya 16,4 milyon lira ceza kesip faaliyetlerini durdurmuştu.

Söz konusu maden, siyanür sızdırma şikayetiyle daha önce de gündeme gelmiş ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı firmaya 16,4 milyon lira ceza kesip faaliyetlerini durdurmuştu.

Anagold Madencilik ardından ‘gerekli iyileştirmeyi yaptığını’ savunarak yeniden faaliyete başlamak için bakanlıktan onay aldığını açıklamıştı.

Anagold Madencilik ardından ‘gerekli iyileştirmeyi yaptığını’ savunarak yeniden faaliyete başlamak için bakanlıktan onay aldığını açıklamıştı.

Diken'in aktardığına göre, bugün yaşanan felaket sonrası toprağa siyanür karıştığı iddiaları yine gündemde.

Diken'in aktardığına göre, bugün yaşanan felaket sonrası toprağa siyanür karıştığı iddiaları yine gündemde.

Habertürk yayınına çıkan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘siyanür tehlikesi’ ve ‘ihmal’le ilgili soruya “Bana gelen bir şey yok, bunu ortaya çıkartacak kişi (Adalet Bakanı) Yılmaz Tunç’tur” şeklinde yanıt verdi. 

Kaynak

Yayına bağlanan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da siyanürle ilgili ‘bilgisi bulunmadığını’ ifade etti.

Yayına bağlanan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da siyanürle ilgili ‘bilgisi bulunmadığını’ ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, Habertürk’te yaptığı açıklamada ise kayan toprağın Fırat Nehri'ne karşımasının çok büyük tehlike olacağını söyledi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, Habertürk’te yaptığı açıklamada ise kayan toprağın Fırat Nehri'ne karşımasının çok büyük tehlike olacağını söyledi.

Pampal şu ifadeleri kullandı: 

 “Bu işlenmiş topraktır. 

Altının çıkarılması için işlenen zehirli siyanürlü madde ve onun için kimyasal kullanılan, altını ayırmak için işlemden geçirilen toprak bu maalesef. 

Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. 

Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat’a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. 

Fırat’a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu siyanür haberlerinin gündem olmasının ardından ise şu açıklamaları yaptı 👇

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu siyanür haberlerinin gündem olmasının ardından ise şu açıklamaları yaptı 👇

'Arkadaşlarımız ölçümleri yapıyorlar. Bizim için önemli olan toprak altında kalan vatandaşlarımızı sağ salim çıkarmak. 

Resmi makamların açıklamadığı hiçbir şeye itibar etmeyin.

Herhangi bir sızma söz konusu değil. 

Toprak kaymasının dışında herhangi bir problem yok. 

Fırat Nehri'ne akıntı söz konusu değil. 

İçişleri Bakanımız ve Enerji Bakanımız Mısır'dan hareket etti ve buraya gelecekler.'

İlgili haber 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
19
11
6
3
2
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?