Erzincan'daki Altın Madeni Faciası Sonrası 'Siyanür' Alarmı: "Fırat Nehri'ne Karışırsa Her Şey Biter"
Erzincan'daki Altın Madeni Faciası Sonrası 'Siyanür' Alarmı: "Fırat Nehri'ne Karışırsa Her Şey Biter"
Erzincan’da altın madeninde yaşanan toprak kaymasının ardından yine siyanür korkusu yaşanıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gazetecilerin siyanür sorusunu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a pasladı. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da bilgisinin bulunmadığını belirtti.
Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, kayan toprağın Fırat Nehri'ne karışması durumunda ise büyük bir felaket olacağı uyarısı yaptı.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, haberlerin gündem olmasının ardından ise gerekli ölçümlerin yapıldığını ve siyanür tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.
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Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde toprak kayması meydana geldi. En az 9 işçinin toprak altında kaldığı açıklandı.
Söz konusu maden, siyanür sızdırma şikayetiyle daha önce de gündeme gelmiş ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı firmaya 16,4 milyon lira ceza kesip faaliyetlerini durdurmuştu.
Anagold Madencilik ardından ‘gerekli iyileştirmeyi yaptığını’ savunarak yeniden faaliyete başlamak için bakanlıktan onay aldığını açıklamıştı.
Diken'in aktardığına göre, bugün yaşanan felaket sonrası toprağa siyanür karıştığı iddiaları yine gündemde.
Yayına bağlanan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da siyanürle ilgili ‘bilgisi bulunmadığını’ ifade etti.
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Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, Habertürk’te yaptığı açıklamada ise kayan toprağın Fırat Nehri'ne karşımasının çok büyük tehlike olacağını söyledi.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu siyanür haberlerinin gündem olmasının ardından ise şu açıklamaları yaptı 👇
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