Erzincan'daki Altın Madeni Faciası Sonrası 'Siyanür' Alarmı: "Fırat Nehri'ne Karışırsa Her Şey Biter"

Pampal şu ifadeleri kullandı:

“Bu işlenmiş topraktır.

Altının çıkarılması için işlenen zehirli siyanürlü madde ve onun için kimyasal kullanılan, altını ayırmak için işlemden geçirilen toprak bu maalesef.

Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş.

Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat’a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek.

Fırat’a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'