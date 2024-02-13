Ekrem İmamoğlu, TRT'ye Sitem Etti: '5 Yıldır Çıkmış Bir Tek Haberim Yok'

İmamoğlu, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

'Ben kendi gözlerimle denk geldim. TRT'de gördüm. Yani ilçe belediye başkanının bir projesini anlattığı ya da yağlı ballı bir şölenin, bir etkinliğin önünde anlatırken falan filan… Yani böyle garip bir durum. Devletin televizyonu olduğu için söylüyorum. Bizim vergilerimiz de dönüyor o çark.

Yani benim paramdan döndüğü için. ‘Beni versin’ demiyorum zaten. ‘İstanbul'da bir metro açıldı’ dersin ya. Ama otobüs yandı mı gösteriyor. Çok garip bir durum yani. Ve böyle allandıra ballandıra. Enteresan.'