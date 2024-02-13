Ekrem İmamoğlu, TRT'ye Sitem Etti: '5 Yıldır Çıkmış Bir Tek Haberim Yok'
'Dünya Radyo Günü' sebebiyle Eyüpsultan’da radyocularla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TRT'ye sitem etti.
İmamoğlu, '5 yıldır benim TRT'de çıkmış bir tek haberim yok. Bir tek İstanbul Büyükşehir Belediyesi haberi…Bu devletin kanalı' dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 'Dünya Radyo Günü'nde Eyüpsultan’daki Artİstanbul Feshane’de radyocularla bir araya geldi.
Baskı ve sansür uygulamalarının tarafsız haberciliği de etkilediğini vurgulayan İmamoğlu, 'Haber alma özgürlüğünün ya da gazeteciliğin hak ve hukukunun korunduğu bir zeminin, ancak ve ancak Türkiye'yi anlamlı bir demokrasiye kavuşturabileceğini biliyorum. Bu manada, bu tarz baskıların tümden karşısındayız' dedi.
Basın mensuplarının kendilerini anlatımlarına ihtiyaç duyduklarını söyleyen İmamoğlu, '5 yıldır benim TRT'de çıkmış bir tek haberim yok. Bir tek İstanbul Büyükşehir Belediyesi haberi… Mesela birkaç projemiz… Belediyecilik tarihinde daha büyük proje yok. Mesela katı atık yakma tesisi.' dedi.
İBB'nin 600 milyon Euro'ya yakın icraatlarının bile kanalda yer almadığını söyleyen İmamoğlu, 'Yani bunlar büyük işler. Bunu iki dakika geçirirsin ya da otuz saniye. Yok. Çok acı bir şey yani. Bu devletin kanalı.' dedi.
İmamoğlu, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
'Ben kendi gözlerimle denk geldim. TRT'de gördüm. Yani ilçe belediye başkanının bir projesini anlattığı ya da yağlı ballı bir şölenin, bir etkinliğin önünde anlatırken falan filan… Yani böyle garip bir durum. Devletin televizyonu olduğu için söylüyorum. Bizim vergilerimiz de dönüyor o çark.
Yani benim paramdan döndüğü için. ‘Beni versin’ demiyorum zaten. ‘İstanbul'da bir metro açıldı’ dersin ya. Ama otobüs yandı mı gösteriyor. Çok garip bir durum yani. Ve böyle allandıra ballandıra. Enteresan.'