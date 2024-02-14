9 İşçiye Ulaşılamıyor! İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Açıklama: 'Kayan Kütlenin Hacmi 10 Milyon Metreküp'

Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonrası bölgeye gelerek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplar 10 milyon metreküp olduğu bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor. İlk belirlemelerimize göre maalesef 9 işçimiz kayan kütlenin altında kaldı ve işçilerimizi arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.