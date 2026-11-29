ABD'de 1986'da trafikteki arabaların yalnızca yüzde 69'unda klima vardı. Klima yaygınlaştıkça üreticiler bu camları kaldırdı; böylece parça ve kalıp masrafından tasarruf ettiler, arabalar da daha şık ve aerodinamik hale geldi. Bu camları kaldıran ilk modern arabanın 1966 model Buick Riviera olduğu belirtiliyor.

Herkes bu camları sevmiyordu; pek çok kişi fazla rüzgâr sesi yaptığını düşünüyordu. Avrupa'da ise 1990'ların başında yeni arabaların yalnızca yüzde 10'unda klima vardı, on yıl sonra bu oran yüzde 65'e çıktı.