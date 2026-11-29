Bir Zamanlar Her Arabada Vardı: Eski Arabaların Kapısındaki Üçgen Camın Asıl İşlevi Bakın Neymiş
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Bu küçük camlar havalandırma için kullanılıyordu.
Bu camlar kapalı kasalı arabalarla birlikte ortaya çıktı.
Klima yaygınlaşınca bu camlara gerek kalmadı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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