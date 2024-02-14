Emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz'dan Cem Küçük'e Tepki: 'Nezarethanede Olması Gerekiyordu'
Emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz'dan Cem Küçük'e Tepki: 'Nezarethanede Olması Gerekiyordu'
Emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, Çağlayan'daki terör saldırısının büyümesini önleyen eski özel harekatçının ismini açıkça canlı yayında söyleyen gazeteci Cem Küçük'e sert bir dille eleştirdi.
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İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugün yayımladığı 'Cem Küçük'ü Koruyup Polisi Korumayanlar' başlıklı yazısında gazeteci Cem Küçük'e dikkat çeken bir tepki de bulundu.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırısının büyümesini engelleyen ve yaralanan polislerden birinin eski özel harekatçı olduğunu ve gazeteci Cem Küçük'ün bu kişinin ismini canlı yayında açıkça söylenmesinin suç kapsamına girdiğini vurguladı.
Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) altıncı maddesindeki "İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayımlayanlar veya bu yolla kişileri hedef gösterenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" ifadesini hatırlatan gazeteci, şöyle devam etti:
"Bu satırların yazarına ve gazetemizin birçok değerli kalemine hiç ilgisi yokken bu maddeden dava açanlar, Cem Küçük’e karşı neden kılını kıpırdatmıyor? Yargı bizzat AKP medyasının bu yöntemleriyle de çürüdü. Cem Küçük’ün isim vererek o polis memurunu DHKP-C’nin hedef listesine soktuğunu anlarsınız. Emekli ve gazi Emniyet müdürü Fatih Eryılmaz, sosyal medya hesabından günlerdir isyan ediyor, 'Meslektaşlarımızın başına gelebilecek her türlü olaydan bu kişi mesuldür' diyor. İçişleri Bakanlığı’ndan Adalet Bakanlığı’na kadar devletin kurumlarını göreve çağırıyor. Sonuç? Yok. Derin bir sessizlik...''
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Fatih Eryılmaz’ı aradım, bakın neler dedi: ''DHKP-C, 20 sene sonra bile ‘intikam’ diye devlet görevlilerine saldıran bir örgüt. Açık bir kanun var. ‘Kanun önünde eşitlik’ denilen bir ilke de bulunuyor. Yani ‘Kanun Ahmet’e uygulanır ama Mehmet’e uygulanmaz’ diye bir şey mi var? Yok. O halde açık, aleni suç işliyor bu adam. Gelin görün ki Cem Küçük, o yayının akşamında nezarethanede olması gerekirken, yine televizyondaydı.' (...)"
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