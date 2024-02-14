Şanlıurfa'da Feci Olay! 2 Katlı Bina Çöktü: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da Feci Olay! 2 Katlı Bina Çöktü: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 2 katlı bina çöktü. Bu sırada odun almak için evde bulunan ve enkaz altında kalan Bülent A., hayatını kaybetti.
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Olay, akşam saatlerinde Sancak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, uzun zamandır kullanılmayan 2 katlı metruk bina çöktü.
Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 1 kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine kurtarma çalışması başlattı.
Ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından Bülent A.'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz'ün de takip ettiği çalışmalar sonunda ulaşılan Bülent A'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Olay yerinden görüntüler:
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