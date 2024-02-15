Dünyanın En Tehlikeli Yanardağları Arasında Yer Alıyor: Japonya'daki Sakurajima Yanardağı Patladı
Dünyanın En Tehlikeli Yanardağları Arasında Yer Alıyor: Japonya'daki Sakurajima Yanardağı Patladı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Patlamanın ardından ölen ya da yaralanan olmadığı, çevrede bulunan binalarda da herhangi bir hasar tespit edilmediği bilgisi paylaşıldı.
Kagoşima Meteoroloji Ofisi de yaptığı açıklamada, volkanik hareketlilik uyarı seviyesinin "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesini içeren 3. seviyede tutulduğunu duyurdu. Sakurajima, Japonya'nın en aktif yanardağı olarak biliniyor ve Şubat 2016'dan beri kratere 2 kilometreden fazla yaklaşılmasına izin verilmiyor.
Yanardağın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adayken, 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti.Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda