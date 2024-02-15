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Yola Dökülen Limon Posası Karayolunu Savaş Alanına Çevirdi: Ölü ve Yaralılar Var

Yola Dökülen Limon Posası Karayolunu Savaş Alanına Çevirdi: Ölü ve Yaralılar Var

Aydın Kaza
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.02.2024 - 06:36

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kamyonun dorsesinden dökülen limon posasının yolu kayganlaştırması sonucu 6 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. 

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Kaza, saat 19.30 sıralarında Aydın Muğla karayolu Menderes Köprüsü üzerinde meydana geldi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Aydın Muğla karayolu Menderes Köprüsü üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerinde seyreden Saim K. idaresindeki kamyondan limon posası dökülerek yolun kayganlaşması sonrasında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerinde seyreden Saim K. idaresindeki kamyondan limon posası dökülerek yolun kayganlaşması sonrasında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Biri şehir içi otobüsü olmak üzere 6 aracın karıştığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Biri şehir içi otobüsü olmak üzere 6 aracın karıştığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Alpaslan Özyılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Alpaslan Özyılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım sağlanamazken, araçların kaza yerinden kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım tekrar sağlandı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım sağlanamazken, araçların kaza yerinden kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım tekrar sağlandı.

“Araçlar selektör yapınca durdum” Muğla’nın Yatağan ilçesinden yüklediği limon posasını taşıyan kamyon şoförü Saim K., “İlk başta döküldüğünü fark etmedim. Kapak açılmış. Yani çivileri atmış, haberim yoktu. Gece karanlık olduğu için arkadan gelen araç selektör yapınca hemen durdum, fark ettim. Emniyeti aradım. Bilgi verdim durum hakkında” diye konuştu.

“Araçlar selektör yapınca durdum” Muğla’nın Yatağan ilçesinden yüklediği limon posasını taşıyan kamyon şoförü Saim K., “İlk başta döküldüğünü fark etmedim. Kapak açılmış. Yani çivileri atmış, haberim yoktu. Gece karanlık olduğu için arkadan gelen araç selektör yapınca hemen durdum, fark ettim. Emniyeti aradım. Bilgi verdim durum hakkında” diye konuştu.

Kamyon şoförü, jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyon şoförü, jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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