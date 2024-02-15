Ebeveynler Dikkat: Meşrubat İçen Çocuk Nöbet Geçirdi
Ebeveynler Dikkat: Meşrubat İçen Çocuk Nöbet Geçirdi
Ebeveynleri yakından ilgilendiren bir olay İngiltere'de yaşandı. İngiltere’de ailesiyle gittiği bowling salonunda meyveli meşrubat içen dört yaşındaki çocuğun başına gelmeyen kalmadı. 4 yaşındaki çocuğun tüm vücudu aniden sarsılmaya başladı. Elleriyle yüzünü tırmalamaya başlayan çocuğu annesi durdurmakta zorlandı.
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Çocukların en sevdiği atışmalıkların başında gelen ''şeker'' az kalsın can alıyordu. Şeker tüketimi konusunda uyarılarda bulunan uzmanları haklı çıkarır nitelikte bir olay oldu.
Annesiyle birlikte gittiği bowling salonunda, içeciğini bitirdikten hemen sonra halüsünasyonlar görmeye başlayan 4 yaşındaki Albie isimli çocuk, korkuyla kendi yüzünü tırmalamaya başladı. Albie’ye olanları dehşetle anlatan annesi, oğlunu korumak için sarıldığında, tıpkı bir “ölü gibi ağır” olduğunu söyledi.
Oğlunu telaşla hasteneye götüren Beth, Albie’nin geçirdiği nöbeti, "korkunç ve yürek parçalayıcıyı" olarak tarif etti. Doktorların müdahelesinden sonra başına gelenleri anımsayan küçük Albie ise yaşadıklarını, “çok korkmuştum ve babamın beni kurtarmasını istedim" sözleriyle anlattı.
Doktorlar, Albie'nin gliserinden dolayı kriz yaşadığını açıkladı. Doktorlara göre gliserin, 4 yaşından küçükler tarafından tüketildiğinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. İngiliz Gıda Standartları Ajansı’nın (FSA) Katkı Maddeleri depertmanı başkanı Adam Hardgrave, gliserin kullanılan içeceklerle ilgili olarak “işletmelerin ve ebeveynlerin özellikle yüksek tüketim durumunda tehlikelerin farkında olmaları” gerektiği üzerinde duruyor.
Hardgrave, açıklamasının devamında, "Ebeveynler mide bulantısı ve baş ağrısı gibi semptomları, başka faktörlere bağlayabildiğinden, gliserin zehirlenmesinin bildirilmemesi muhtemeldir. gliserin seviyelerini düşürmek için halihazırda adım atmış olan üreticilere müteşekkiriz” ifadelerine yer verdi. Çocukların vücutları gliserin ile kandaki şeker kadar hızlı başa çıkamadığından, "şoka girme, düşük kan şekeri ve bilinç kaybı" gibi belirtilere neden olabilir.
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