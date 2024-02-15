Ebeveynler Dikkat: Meşrubat İçen Çocuk Nöbet Geçirdi

FSA ayrıca, Albie'nin ilk gliserin zehirlenmesi vakası olmadığını, son beş yıl içinde 'beş vakanın daha rapor edildiğini' açıkladı. Gliserin, aynı zamanda gliserol olarak da bilinir, renksiz, kokusuz, tatlı bir tat veren ve su ile kolayca karışabilen bir sıvıdır.