Disney Plus Abonelik Ücretlerine Büyük Zam: İşte Yeni Fiyatlar!
Disney Plus Abonelik Ücretlerine Büyük Zam: İşte Yeni Fiyatlar!
Disney Plus, severlere kötü haber geldi. Bir süredir Türkiye'de de hizmet veren çevrimiçi dizi ve film platformu Disney Plus, abonelik fiyatlarına zam yaptığını açıkladı.
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Çevrim içi dizi ve film platformu Disney Plus, üyelik ücretlerine zam yaptı.
Disney Plus, bugüne dek aylık bazda 64,99 TL, yıllık bazda 649 TL karşılığında satın alınabiliyordu. Aylık abonelik 134,99 TL'ye yükseldi.Disney Plus eski ve yeni ücretlendirmeler şu şekilde:
Öte yandan zamlı tarifelerin yıllık abone olanlarda mevcut kullanıcılar için değil yeni aboneler için olduğu belirtildi. Aylık aboneler ise mevcut abonelik sona erdikten sonra zamlı fiyattan ödeme yapacak.
Türkiye'ye Haziran 2022'de giriş yapan şirketin o dönemki ücretleri 34,99 TL aylık, 349,90 TL yıllık olarak belirlemişti. Aynı yılın son ayında gelen zam ile aylık abonelik 64,99 TL, yıllık abonelik ise 649,90 TL olmuştu. Böylelikle şirketin Türkiye'ye giriş yaptığı andan bu güne abonelik fiyatlarına yüzde 286 zam yapıldı.
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