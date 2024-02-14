Şaka Değil Gerçek: Kesilmek Üzere Olan Horoz 'Anne' Diye Bağırdı

Elazığ’da şaka gibi gerçek bir olay yaşandı. Sahibi tarafından kesilmek üzere kümesten alınan horoz bir anda 'Anne' diye bağırmaya başladı. Duydukları karşısında şaşkına dönen sahibi, 3 defa kesmek için götürdüğü horozun aynı şekilde bağırmasının ardından hayvanı kesmekten vazgeçti.