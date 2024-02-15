Hadise'nin "Ateşli Dudaklarınla Yak Bir Sigara" Diyerek Paylaştığı Videosunda Yanan Biz Olduk!
Hadise'nin "Ateşli Dudaklarınla Yak Bir Sigara" Diyerek Paylaştığı Videosunda Yanan Biz Olduk!
Pop müzik denince akla gelen ilk isimlerden olan Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla da magazinde rüzgar gibi esiyor. Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı yaptığı son paylaşım ve yazdığı açıklamayla görenleri alev alev yaktı!
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Pop müzik dendiğinde aklımıza gelen ilk isimlerden biri olan Hadise, adeta yürüyen bir aura desek yeridir.
Yıllardır sektördeki başarılarıyla kendisini hep bir adım daha ileri taşıyan Hadise, haliyle bu başarısının getirisi olan ünüyle sürekli magazinde karşımıza çıkıyor.
Geçtiğimiz günlerde birlikte çalıştığı mücevher markasıyla reklam anlaşmasını yenilediğini ve kaşesinin epey bir yüksek olduğunu duymuştuk.
Son olarak Hadise'nin konserinde aynaya karşı kendi kendine şarkı söylediği ve dans ettiği anları incelemiştik.
Daha bunu atlatamadık derken, Hadise'den yeni bir sosyal medya paylaşımı geldi!
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Sosyal medyada şimdilerde akım olan "Mob Wife" yani "Mafya eşi" akımına benzer, koyu tarz bir makyaj ve kıyafetle karşımıza çıktı.
Oldukça havalı ve etkileyici olan videosunu ise "Ne demiş Ziynet? Ateşli dudaklarınla yak bir sigara! ❤️🔥💋" açıklamasıyla paylaşarak görenleri yaktı!
İşte Hadise'nin o paylaşımı ve gelen yorumlar. 🔥
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