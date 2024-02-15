Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Hadise'nin "Ateşli Dudaklarınla Yak Bir Sigara" Diyerek Paylaştığı Videosunda Yanan Biz Olduk!

Hadise'nin "Ateşli Dudaklarınla Yak Bir Sigara" Diyerek Paylaştığı Videosunda Yanan Biz Olduk!

Hadise
GNS
GNS - Onedio Editörü
15.02.2024 - 10:38

Pop müzik denince akla gelen ilk isimlerden olan Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla da magazinde rüzgar gibi esiyor. Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı yaptığı son paylaşım ve yazdığı açıklamayla görenleri alev alev yaktı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Pop müzik dendiğinde aklımıza gelen ilk isimlerden biri olan Hadise, adeta yürüyen bir aura desek yeridir.

Pop müzik dendiğinde aklımıza gelen ilk isimlerden biri olan Hadise, adeta yürüyen bir aura desek yeridir.

Sahne kostümleri, makyajları, sosyal medya hesabı ve magazindeki pozlarından tutun da açıklamalarına kadar bambaşka bir enerjisi var. Tabii diğer bir yandan kendisinin doğal haline bayıldığımızı söylemeden de geçemeyeceğiz.

Yıllardır sektördeki başarılarıyla kendisini hep bir adım daha ileri taşıyan Hadise, haliyle bu başarısının getirisi olan ünüyle sürekli magazinde karşımıza çıkıyor.

Yıllardır sektördeki başarılarıyla kendisini hep bir adım daha ileri taşıyan Hadise, haliyle bu başarısının getirisi olan ünüyle sürekli magazinde karşımıza çıkıyor.

Biliyorsunuz bir dönem magazinde özel hayatıyla gündemden düşmüyordu ünlü isim. Ardından açıklamaları, göndermeleri derken bir hayli konuşur olmuştuk. Şimdilerde ise işleriyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla dilimizden düşüremiyoruz Hadise'yi.

Geçtiğimiz günlerde birlikte çalıştığı mücevher markasıyla reklam anlaşmasını yenilediğini ve kaşesinin epey bir yüksek olduğunu duymuştuk.

Geçtiğimiz günlerde birlikte çalıştığı mücevher markasıyla reklam anlaşmasını yenilediğini ve kaşesinin epey bir yüksek olduğunu duymuştuk.

Bir pırlanta markasının yüzü olan Hadise, müşterilerin yeniden kendisini görmek istemesiyle bir kez daha anlaşmanın altına imzasını atmıştı. Bir kez daha reklam yüzü olan şarkıcının, mücevher markası ile sağladığı anlaşmadan 45 milyon TL kazandığı söylenmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Son olarak Hadise'nin konserinde aynaya karşı kendi kendine şarkı söylediği ve dans ettiği anları incelemiştik.

Son olarak Hadise'nin konserinde aynaya karşı kendi kendine şarkı söylediği ve dans ettiği anları incelemiştik.

Sosyal medyayı yıkmıştı bu görüntü.

Gelen yorumları kaçırdıysanız:

Daha bunu atlatamadık derken, Hadise'den yeni bir sosyal medya paylaşımı geldi!

Daha bunu atlatamadık derken, Hadise'den yeni bir sosyal medya paylaşımı geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sosyal medyada şimdilerde akım olan "Mob Wife" yani "Mafya eşi" akımına benzer, koyu tarz bir makyaj ve kıyafetle karşımıza çıktı.

Sosyal medyada şimdilerde akım olan "Mob Wife" yani "Mafya eşi" akımına benzer, koyu tarz bir makyaj ve kıyafetle karşımıza çıktı.

Oldukça havalı ve etkileyici olan videosunu ise "Ne demiş Ziynet? Ateşli dudaklarınla yak bir sigara! ❤️🔥💋" açıklamasıyla paylaşarak görenleri yaktı!

Oldukça havalı ve etkileyici olan videosunu ise "Ne demiş Ziynet? Ateşli dudaklarınla yak bir sigara! ❤️🔥💋" açıklamasıyla paylaşarak görenleri yaktı!

İşte Hadise'nin o paylaşımı ve gelen yorumlar. 🔥

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Bu İçerikler de İlgininizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?