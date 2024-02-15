Hadise'nin "Ateşli Dudaklarınla Yak Bir Sigara" Diyerek Paylaştığı Videosunda Yanan Biz Olduk!

Bir pırlanta markasının yüzü olan Hadise, müşterilerin yeniden kendisini görmek istemesiyle bir kez daha anlaşmanın altına imzasını atmıştı. Bir kez daha reklam yüzü olan şarkıcının, mücevher markası ile sağladığı anlaşmadan 45 milyon TL kazandığı söylenmişti.