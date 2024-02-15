Darısı Hande Erçel'in Başına: Hakan Sabancı'nın Cemiyetten Yakın Arkadaşı Mark Başoğlu Evlenme Teklif Etti
Darısı Hande Erçel'in Başına: Hakan Sabancı'nın Cemiyetten Yakın Arkadaşı Mark Başoğlu Evlenme Teklif Etti
14 Şubat'ta dünyaya gelen Hakan Sabancı, hem sevgililer gününü hem de doğum gününü doyasıya kutladı. Sevgilisi Hande Erçel'den romantik kutlamalar alan Sabancı'nın cemiyetten yakın dostu Mark Başoğlu, fenomen sevgilisi Sima Tarkan'a evlenme teklif etti. Blog Yağmuru'nun aktardığı habere göre, Erçel ve Sabancı da bu mutlu ana tanıklık etti.
Darısı Erçel ve Sabancı çiftine!
İçeriğin Devamı Aşağıda
2023'e damgasını vuran çiftimiz hiç şüphesiz Hande Erçel ve Hakan Sabancı oldu.
Öyle ki ilişkilerinin başında yalnızca ele ele tutuştukları pozlarını veya Hakan Sabancı'nın belirli bir bölgesini gördüğümüz çift, artık birbirinden romantik pozlarını paylaşıyor.
Yılın en romantik günü diyebileceğimiz 14 Şubat, Erçel ve Sabancı çifti için ise farklı bir anlama daha sahip. 14 Şubat, aynı zamanda Hakan Sabancı'nın doğumgünü!
Daha önce aynı konumdan sadece elini tuttuğunu gördüğümüz Hande Erçel, bugüne özel olarak daha romantik bir poz yayınladı.
Tabii bir de tekne pozu geldi! Durmadan gezen bir çift olarak, romantik pozlarınız arasından birini seçmek zor olsa gerek...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hakan Sabancı'nın cemiyetten yakın dostu, Mark Başoğlu ise fenomen sevgilisi Sima Tarkan'a evlenme teklif etti!
Hakan Sabancı ve Mark Başoğlu'nu özellikle son yıllarda, cemiyette sık sık yan yana görmüştük.
Mark Başoğlu'nun evlenme teklifine bu kez Hakan Sabancı ve Hande Erçel de eşlik etti. Darısı başınıza o halde!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda