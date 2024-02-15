Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Darısı Hande Erçel'in Başına: Hakan Sabancı'nın Cemiyetten Yakın Arkadaşı Mark Başoğlu Evlenme Teklif Etti

Darısı Hande Erçel'in Başına: Hakan Sabancı'nın Cemiyetten Yakın Arkadaşı Mark Başoğlu Evlenme Teklif Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.02.2024 - 09:56

14 Şubat'ta dünyaya gelen Hakan Sabancı, hem sevgililer gününü hem de doğum gününü doyasıya kutladı. Sevgilisi Hande Erçel'den romantik kutlamalar alan Sabancı'nın cemiyetten yakın dostu Mark Başoğlu, fenomen sevgilisi Sima Tarkan'a evlenme teklif etti. Blog Yağmuru'nun aktardığı habere göre, Erçel ve Sabancı da bu mutlu ana tanıklık etti. 

Darısı Erçel ve Sabancı çiftine!

İçeriğin Devamı Aşağıda

2023'e damgasını vuran çiftimiz hiç şüphesiz Hande Erçel ve Hakan Sabancı oldu.

2023'e damgasını vuran çiftimiz hiç şüphesiz Hande Erçel ve Hakan Sabancı oldu.

Yaklaşık 1,5 sene önce başlayan ilişkileriyle Hande Erçel ve Hakan Sabancı magazin gündeminden eksik olmuyor. Çiftin attığı her adım magazin dünyasında kendisine bir yer buluyor.

Öyle ki ilişkilerinin başında yalnızca ele ele tutuştukları pozlarını veya Hakan Sabancı'nın belirli bir bölgesini gördüğümüz çift, artık birbirinden romantik pozlarını paylaşıyor.

Öyle ki ilişkilerinin başında yalnızca ele ele tutuştukları pozlarını veya Hakan Sabancı'nın belirli bir bölgesini gördüğümüz çift, artık birbirinden romantik pozlarını paylaşıyor.

Çiftin romantik pozlarını ise farklı farklı ülkelerden görüyoruz! İlişkilerinin başlarında dünyaya gezmeye karar veren çiftimiz, neredeyse her ay yeni bir ülkeye gidiyor.

Bu durumun ise Arzu Sabancı'ya biraz sinirlendirmeye başladığı iddia edilmişti;

Yılın en romantik günü diyebileceğimiz 14 Şubat, Erçel ve Sabancı çifti için ise farklı bir anlama daha sahip. 14 Şubat, aynı zamanda Hakan Sabancı'nın doğumgünü!

Yılın en romantik günü diyebileceğimiz 14 Şubat, Erçel ve Sabancı çifti için ise farklı bir anlama daha sahip. 14 Şubat, aynı zamanda Hakan Sabancı'nın doğumgünü!

14 Şubat'ta neredeyse her çiftten sevgilisiyle bir paylaşım geldi. Kimi aşkını şarkılarla, kimisi de yazdığı bir romantik sözle haykırdı. 

Hande Erçel ise ilk paylaşımını, Hakan Sabancı ile olan ilk fotoğrafını paylaşarak yaptı!

Daha önce aynı konumdan sadece elini tuttuğunu gördüğümüz Hande Erçel, bugüne özel olarak daha romantik bir poz yayınladı.

Daha önce aynı konumdan sadece elini tuttuğunu gördüğümüz Hande Erçel, bugüne özel olarak daha romantik bir poz yayınladı.

Tabii bir de tekne pozu geldi! Durmadan gezen bir çift olarak, romantik pozlarınız arasından birini seçmek zor olsa gerek...

Tabii bir de tekne pozu geldi! Durmadan gezen bir çift olarak, romantik pozlarınız arasından birini seçmek zor olsa gerek...

Başta ailesi olmak üzere, birçok ünlü isim Hakan Sabancı'ya güzel dileklerini iletti.

Arzu Sabancı da sosyal medyadan kutlamayı ihmal etmedi;

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hakan Sabancı'nın cemiyetten yakın dostu, Mark Başoğlu ise fenomen sevgilisi Sima Tarkan'a evlenme teklif etti!

Hakan Sabancı'nın cemiyetten yakın dostu, Mark Başoğlu ise fenomen sevgilisi Sima Tarkan'a evlenme teklif etti!

Sizin anlayacağınız, bu sene 14 Şubat Hakan Sabancı için dolu dolu geçti, bereketiyle geldi!

Hakan Sabancı ve Mark Başoğlu'nu özellikle son yıllarda, cemiyette sık sık yan yana görmüştük.

Hakan Sabancı ve Mark Başoğlu'nu özellikle son yıllarda, cemiyette sık sık yan yana görmüştük.

Koronavirüste yaşadığımız kapanma günlerinde, doğum günü partilerinde, kutlamalarda bu iki dost sık sık yana gelmişti. 

Fakat bu buluşmalara Hakan Sabancı, genellikle yalnız katılıyordu!

Mark Başoğlu'nun evlenme teklifine bu kez Hakan Sabancı ve Hande Erçel de eşlik etti. Darısı başınıza o halde!

Mark Başoğlu'nun evlenme teklifine bu kez Hakan Sabancı ve Hande Erçel de eşlik etti. Darısı başınıza o halde!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
2
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?