Darısı Hande Erçel'in Başına: Hakan Sabancı'nın Cemiyetten Yakın Arkadaşı Mark Başoğlu Evlenme Teklif Etti

14 Şubat'ta dünyaya gelen Hakan Sabancı, hem sevgililer gününü hem de doğum gününü doyasıya kutladı. Sevgilisi Hande Erçel'den romantik kutlamalar alan Sabancı'nın cemiyetten yakın dostu Mark Başoğlu, fenomen sevgilisi Sima Tarkan'a evlenme teklif etti. Blog Yağmuru'nun aktardığı habere göre, Erçel ve Sabancı da bu mutlu ana tanıklık etti.

Darısı Erçel ve Sabancı çiftine!