Sezen Aksu'nun Dillere Destan Olan Aşkı Onno Tunç'u Sahnede "Deliler Gibi Özledim" Diyerek Andığı Duygusal An

Şarkılarıyla bizi mest eden, her yaştan dinleyicisine farklı hissettiren ve duygularına tercüman olan usta isim Sezen Aksu, geçtiğimiz gün verdiği konserde büyük aşkı Onno Tunç'u andı. Yıllar önce hayatını kaybeden Tunç'u hatırladığı ve 'Deliler gibi özledim' diyerek seyircilerine seslendiği anlar göz doldurdu.