Sezen Aksu'nun Dillere Destan Olan Aşkı Onno Tunç'u Sahnede "Deliler Gibi Özledim" Diyerek Andığı Duygusal An
Sezen Aksu'nun Dillere Destan Olan Aşkı Onno Tunç'u Sahnede "Deliler Gibi Özledim" Diyerek Andığı Duygusal An
Şarkılarıyla bizi mest eden, her yaştan dinleyicisine farklı hissettiren ve duygularına tercüman olan usta isim Sezen Aksu, geçtiğimiz gün verdiği konserde büyük aşkı Onno Tunç'u andı. Yıllar önce hayatını kaybeden Tunç'u hatırladığı ve 'Deliler gibi özledim' diyerek seyircilerine seslendiği anlar göz doldurdu.
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Tüm Türkiye'nin Minik Serçe olarak andığı, pop müziğinin öncü isimlerinden biri olan Sezen Aksu'nun yeri, 1970'lerden beridir hiç değişmedi.
Yıllardır sahnede olan Sezen Aksu'nun esas dikkat çeken parçaları ise aşk hakkında yazdıkları elbette. Biri aşk dedi mi akla Minik Serçe geliyor.
Pek çoğumuzun bildiği gibi Sezen Aksu'ya bu kadar acıklı aşk şarkıları yazdırıp bizim de yüreklerimizin dağlanmasına sebep olan kişi Onno Tunç
Birlikte sayısız şarkının altına imza atan ikili, müzik dünyasını resmen kasıp kavurmuştu.
1992 yılında inişli çıkışlı ilişkilerini bitirme kararı alan ve ayrılan ikili müzik kariyerleri adına birlikte çalışmaya devam etmişti.
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Geçtiğimiz akşam konser için sahneye çıkan ve yüzlerce kişinin dinlediği Sezen Aksu, yine büyük aşkı Onno Tunç'u andı.
"Kavuşabileceğiniz zamanların şansını bilin. Bazen kavuşamayabilir insan. Pişmanlığı hiçbir şeye benzemez. Hayattayken kıymetini bilin."
İşte Sezen Aksu'nun konserde Onno Tunç'u "Deliler gibi özledim" diyerek andığı o an:
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