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Sezen Aksu'nun Dillere Destan Olan Aşkı Onno Tunç'u Sahnede "Deliler Gibi Özledim" Diyerek Andığı Duygusal An

Sezen Aksu'nun Dillere Destan Olan Aşkı Onno Tunç'u Sahnede "Deliler Gibi Özledim" Diyerek Andığı Duygusal An

Sezen Aksu
GNS
GNS - Onedio Editörü
15.02.2024 - 08:58

Şarkılarıyla bizi mest eden, her yaştan dinleyicisine farklı hissettiren ve duygularına tercüman olan usta isim Sezen Aksu, geçtiğimiz gün verdiği konserde büyük aşkı Onno Tunç'u andı. Yıllar önce hayatını kaybeden Tunç'u hatırladığı ve 'Deliler gibi özledim' diyerek seyircilerine seslendiği anlar göz doldurdu.

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Tüm Türkiye'nin Minik Serçe olarak andığı, pop müziğinin öncü isimlerinden biri olan Sezen Aksu'nun yeri, 1970'lerden beridir hiç değişmedi.

Tüm Türkiye'nin Minik Serçe olarak andığı, pop müziğinin öncü isimlerinden biri olan Sezen Aksu'nun yeri, 1970'lerden beridir hiç değişmedi.

Neredeyse tüm şarkıları herkesin ezberinde olan, bir ortamda çaldığı an eşlik etmeye başladığımız, her ruh halimize uygun parçasını bulduğumuz Sezen Aksu, Türkiye'nin en sevilen isimlerinden bir tanesi şüphesiz.

Yıllardır sahnede olan Sezen Aksu'nun esas dikkat çeken parçaları ise aşk hakkında yazdıkları elbette. Biri aşk dedi mi akla Minik Serçe geliyor.

Yıllardır sahnede olan Sezen Aksu'nun esas dikkat çeken parçaları ise aşk hakkında yazdıkları elbette. Biri aşk dedi mi akla Minik Serçe geliyor.

Zalim, Geri Dön, Tükeneceğiz, Vazgeçtim, Unuttun mu Beni? ve daha sayamadığımız pek çok parçayla yaşadığı büyük aşkın acısını bizlere de hissettiriyor Sezen Aksu.

Pek çoğumuzun bildiği gibi Sezen Aksu'ya bu kadar acıklı aşk şarkıları yazdırıp bizim de yüreklerimizin dağlanmasına sebep olan kişi Onno Tunç

Pek çoğumuzun bildiği gibi Sezen Aksu'ya bu kadar acıklı aşk şarkıları yazdırıp bizim de yüreklerimizin dağlanmasına sebep olan kişi Onno Tunç

Yakın arkadaşı Nükhet Duru aracılığıyla Onno Tunç ile tanışan Sezen Aksu büyük bir aşkın içine düşmüş. Duru ilk tanışmalarında bu aşkın alevlendiğini 'Hınzırca birbirlerine laf atıyor, çaktırmadan bakışıyor ve sürekli flört ediyorlardı. Aralarındakinin aşka dönüşeceğini daha ilk andan anlamıştım.' diyerek anlatmıştı.

Birlikte sayısız şarkının altına imza atan ikili, müzik dünyasını resmen kasıp kavurmuştu.

Birlikte sayısız şarkının altına imza atan ikili, müzik dünyasını resmen kasıp kavurmuştu.

Sen Ağlama albümü için uzun saatler boyunca birlikte çalışan ikilinin ilişkisinin başlaması da uzun sürmemişti. Fakat dışardan güllük gülistanlık görünen ilişkilerinin iç yüzünde epey şiddetli kavgalar yattığı söyleniyordu. Hatta bu kavgaların sonu Sezen Aksu'nun 'Git' şarkısını yazmasına sebep olmuştu.

1992 yılında inişli çıkışlı ilişkilerini bitirme kararı alan ve ayrılan ikili müzik kariyerleri adına birlikte çalışmaya devam etmişti.

1992 yılında inişli çıkışlı ilişkilerini bitirme kararı alan ve ayrılan ikili müzik kariyerleri adına birlikte çalışmaya devam etmişti.

Ayrılsalar da bir arada kalmaya devam etmişlerdi anlayacağınız. Bu sırada hayatlarına yeni isimler girmiş, evlenerek yuvalarını kurmuşlardı. Fakat 14 Ocak 1996'da Sezen Aksu'yu yıkan bir haber gelmiş, Onno Tunç'un hobi olarak kullandığı uçak düşmüştü. Ünlü isim hayatını kaybetmiş ve Sezen Aksu yaşadığı kaybın acısını yıllar boyunca anmaya devam etmişti.

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Geçtiğimiz akşam konser için sahneye çıkan ve yüzlerce kişinin dinlediği Sezen Aksu, yine büyük aşkı Onno Tunç'u andı.

Geçtiğimiz akşam konser için sahneye çıkan ve yüzlerce kişinin dinlediği Sezen Aksu, yine büyük aşkı Onno Tunç'u andı.

Onno Tunç için yazdığı 'Git' şarkısını seslendiren ve bu sırada bir konuşma yapan Sezen Aksu, herkesin gözlerini doldurdu.

"Kavuşabileceğiniz zamanların şansını bilin. Bazen kavuşamayabilir insan. Pişmanlığı hiçbir şeye benzemez. Hayattayken kıymetini bilin."

"Kavuşabileceğiniz zamanların şansını bilin. Bazen kavuşamayabilir insan. Pişmanlığı hiçbir şeye benzemez. Hayattayken kıymetini bilin."

İşte Sezen Aksu'nun konserde Onno Tunç'u "Deliler gibi özledim" diyerek andığı o an:

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