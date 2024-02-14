Hazar Ergüçlü'nün 2 Saat Uğraştığını Söylediği Kombini Topa Tutuldu
Hazar Ergüçlü'nün 2 Saat Uğraştığını Söylediği Kombini Topa Tutuldu
Hazar Ergüçlü'nün bundan aylar öncesinde katıldığı bir ödül töreninde yaptığı kombin yeniden gündem oldu. Gece için 2 saat hazırlandığını söyleyen ünlü oyuncu, tarzıyla resmen topa tutuldu. Gelin birlikte bakalım.
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Son dönemde gündemde en çok konuşulan isimlerden bir tanesi de ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü.
Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reytingleri kasıp kavuran İnci Taneleri dizisi ile ekranlara gelen Ergüçlü, sosyal medyanın da epey konuştuğu Dilber karakterine hayat veriyor.
Hazar Ergüçlü'nün geçtiğimiz Haziran ayında katılmış olduğu bir ödül töreninde yaptığı kombin yeniden gündeme geldi.
Hazırlandığı pozları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Ergüçlü, tören öncesi çektirdiği fotoğrafları da Instagram hesabı üzerinden yayınlamıştı.
Ergüçlü'nün ödül töreni gecesi öncesi kırmızı halıda verdiği röportajda "Bu geceye sanırım rahat rahat 2 saatte hazırlandım." dediği anlar ve kombini topa tutuldu.
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Kombinini beğenmeyenler eleştirilerini ardı arkasına sıraladı!
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