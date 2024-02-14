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Hazar Ergüçlü'nün 2 Saat Uğraştığını Söylediği Kombini Topa Tutuldu

Hazar Ergüçlü'nün 2 Saat Uğraştığını Söylediği Kombini Topa Tutuldu

GNS
GNS - Onedio Editörü
14.02.2024 - 23:44

Hazar Ergüçlü'nün bundan aylar öncesinde katıldığı bir ödül töreninde yaptığı kombin yeniden gündem oldu. Gece için 2 saat hazırlandığını söyleyen ünlü oyuncu, tarzıyla resmen topa tutuldu. Gelin birlikte bakalım.

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Son dönemde gündemde en çok konuşulan isimlerden bir tanesi de ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü.

Son dönemde gündemde en çok konuşulan isimlerden bir tanesi de ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü.

Kuzey Güney, Medcezir, Hakan Muhafız ve daha pek çok dizide rol alan Ergüçlü, ekranların aranan yüzlerinden bir tanesi. Ünlü oyuncu hayat verdiği tüm karakterleri ikonikleştiriyor diyebiliriz.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reytingleri kasıp kavuran İnci Taneleri dizisi ile ekranlara gelen Ergüçlü, sosyal medyanın da epey konuştuğu Dilber karakterine hayat veriyor.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reytingleri kasıp kavuran İnci Taneleri dizisi ile ekranlara gelen Ergüçlü, sosyal medyanın da epey konuştuğu Dilber karakterine hayat veriyor.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri'nde pavyon dansçısı Dilber'e hayat veren Ergüçlü, danslarıyla sosyal medyada oldukça konuşulan isimlerden bir tanesi.

Hazar Ergüçlü'nün geçtiğimiz Haziran ayında katılmış olduğu bir ödül töreninde yaptığı kombin yeniden gündeme geldi.

Hazar Ergüçlü'nün geçtiğimiz Haziran ayında katılmış olduğu bir ödül töreninde yaptığı kombin yeniden gündeme geldi.

Haziran'da gerçekleşen ve pek çok ünlünün katılım gösterdiği ödül töreninde Hazar Ergüçlü de yerini almıştı.

Hazırlandığı pozları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Ergüçlü, tören öncesi çektirdiği fotoğrafları da Instagram hesabı üzerinden yayınlamıştı.

Hazırlandığı pozları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Ergüçlü, tören öncesi çektirdiği fotoğrafları da Instagram hesabı üzerinden yayınlamıştı.

Binlerce beğeni ve yorum alan ünlü oyuncu bir süre sonra fotoğrafın yorumlarını kısıtlamıştı.

Ergüçlü'nün ödül töreni gecesi öncesi kırmızı halıda verdiği röportajda "Bu geceye sanırım rahat rahat 2 saatte hazırlandım." dediği anlar ve kombini topa tutuldu.

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Kombinini beğenmeyenler eleştirilerini ardı arkasına sıraladı!

Kombinini beğenmeyenler eleştirilerini ardı arkasına sıraladı!
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