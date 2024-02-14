Ferdi Tayfur'un İçimizi Yakan Şarkısı Hatıran Yeter'i Kim Daha İyi Söyledi Tartışması Büyüyor
Ferdi Tayfur'un İçimizi Yakan Şarkısı Hatıran Yeter'i Kim Daha İyi Söyledi Tartışması Büyüyor
Ferdi Tayfur'un yıllardır dillerimizden düşmeyen, herkesin dinlerken uzaklara daldığı şarkısı Hatıran Yeter şarkısı oldukça gündemde biliyorsunuz ki. Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisinde seslendirmesinin ardından 'en iyi kim söyledi?' tartışması sosyal medyada başgösterdi. Peki Hatıran Yeter'i kim daha iyi söyledi?
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Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisinin son bölümünde Hatıran Yeter şarkısını seslendirmesi sosyal medyada epey ses getirmişti hatırlarsanız.
Hatta dizide şarkıdan bahsederken Serkan Kaya'nın adını geçirmesinin ardından ünlü şarkıcı da paylaşımda bulunmuş ve "Ve bu kıymetli şarkının dünyaya gelmesine vesile olan üstad Ahmet Selçuk İlkan ve bestecisi rahmetli Yılmaz Tatlıses abimize de şükranlarımızı sunuyorum." demişti.
Ardından Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin'in yeni filmi Hatıran Yeter'in 16 Şubat'ta vizyona girecek olmasının altı çizilmiş ve bunun bir jest olduğu iddia edilmişti.
Gündemde Hatıran Yeter şarkısı bu kadar konuşulurken, seslendiren ve yorum katan üç ismin hangisinin daha iyi söylediği büyük bir tartışma konusu oldu.
Gelin önce üç yorumu da dinleyip, gelen tepkilere bakalım. Ardından siz de hangi ismin daha iyi söylediğini oylayabilirsiniz!
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Sizce kim daha iyi söylemiş?
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