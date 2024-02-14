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Ferdi Tayfur'un İçimizi Yakan Şarkısı Hatıran Yeter'i Kim Daha İyi Söyledi Tartışması Büyüyor

Ferdi Tayfur'un İçimizi Yakan Şarkısı Hatıran Yeter'i Kim Daha İyi Söyledi Tartışması Büyüyor

GNS
GNS - Onedio Editörü
14.02.2024 - 17:24

Ferdi Tayfur'un yıllardır dillerimizden düşmeyen, herkesin dinlerken uzaklara daldığı şarkısı Hatıran Yeter şarkısı oldukça gündemde biliyorsunuz ki. Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisinde seslendirmesinin ardından 'en iyi kim söyledi?' tartışması sosyal medyada başgösterdi. Peki Hatıran Yeter'i kim daha iyi söyledi?

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Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisinin son bölümünde Hatıran Yeter şarkısını seslendirmesi sosyal medyada epey ses getirmişti hatırlarsanız.

Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisinin son bölümünde Hatıran Yeter şarkısını seslendirmesi sosyal medyada epey ses getirmişti hatırlarsanız.

Hem senaryosunu kaleme aldığı, hem de başrolünü üstlendiği İnci Taneleri dizisinin son bölümünde, güçlü sesiyle herkesi etkisi altına alan Yılmaz Erdoğan, Ferdi Tayfur'un sevilen eserlerinden Hatıran Yeter'i seslendirmişti.

Hatta dizide şarkıdan bahsederken Serkan Kaya'nın adını geçirmesinin ardından ünlü şarkıcı da paylaşımda bulunmuş ve "Ve bu kıymetli şarkının dünyaya gelmesine vesile olan üstad Ahmet Selçuk İlkan ve bestecisi rahmetli Yılmaz Tatlıses abimize de şükranlarımızı sunuyorum." demişti.

Hatta dizide şarkıdan bahsederken Serkan Kaya'nın adını geçirmesinin ardından ünlü şarkıcı da paylaşımda bulunmuş ve "Ve bu kıymetli şarkının dünyaya gelmesine vesile olan üstad Ahmet Selçuk İlkan ve bestecisi rahmetli Yılmaz Tatlıses abimize de şükranlarımızı sunuyorum." demişti.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur da bu olayın ardından paylaşımda bulunmuş, akıllara Serkan Kaya'nın geldiğini söylemelerine tepki göstermişti. Bunun üzerine İnci Taneleri ekibi de bir özür yazısı yayınlamıştı.

Ardından Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin'in yeni filmi Hatıran Yeter'in 16 Şubat'ta vizyona girecek olmasının altı çizilmiş ve bunun bir jest olduğu iddia edilmişti.

Ardından Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin'in yeni filmi Hatıran Yeter'in 16 Şubat'ta vizyona girecek olmasının altı çizilmiş ve bunun bir jest olduğu iddia edilmişti.

Sosyal medyada kullanıcılar Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin'in yeni filmi Hatıran Yeter'i düşünerek dizinin senaryosuna bu şarkıyı eklediğini iddia etmişti. Belçim Bilgin ise bu durumun tamamen bir tesadüf eseri olduğunu söylemişti.

Gündemde Hatıran Yeter şarkısı bu kadar konuşulurken, seslendiren ve yorum katan üç ismin hangisinin daha iyi söylediği büyük bir tartışma konusu oldu.

Gündemde Hatıran Yeter şarkısı bu kadar konuşulurken, seslendiren ve yorum katan üç ismin hangisinin daha iyi söylediği büyük bir tartışma konusu oldu.

Hakan Altun'un film için yeniden seslendirdiği ve yorumladığı Hatıran Yeter'i daha önce İnci Taneleri dizisinde de bahsedildiği gibi Serkan Kaya ve şarkıları çok sevilen Zakkum grubu da söylemişti.

Gelin önce üç yorumu da dinleyip, gelen tepkilere bakalım. Ardından siz de hangi ismin daha iyi söylediğini oylayabilirsiniz!

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Sizce kim daha iyi söylemiş?

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