Hatıran Yeter Parçasıyla Gündem Olmuştu: Yılmaz Erdoğan, Eski Eşi Belçim Bilgin'e Jest mi Yaptı?
Hatıran Yeter Parçasıyla Gündem Olmuştu: Yılmaz Erdoğan, Eski Eşi Belçim Bilgin'e Jest mi Yaptı?
Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisinin son bölümünde 'Hatıran Yeter' şarkısını çıplak sesle okuması epey konuşuldu. Belçim Bilgin'in rol aldığı Hatıran Yeter filminin vizyon tarihine yakın zamanda bu şarkının söylenmesi de zamanlama olarak çok manidar bulundu. Yoksa Yılmaz Erdoğan eski eşi Belçim Bilgin'e bir jest mi yaptı?
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Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazdığı hem de oyuncu kadrosunda rol aldığı İnci Taneleri son bölümüyle de ekranlara damgasını vurdu.
Oyunculuğunun yanı sıra güçlü sesiyle de beğeni toplayan usta oyuncunun üçüncü bölümde bir sürpriz yaparak çıplak sesiyle "Hatıran Yeter" şarkısını okumayı büyük ses getirdi.
Hatta o sahnenin devamında Serkan Kaya'nın yorumladığı Hatıran Yeter çalınmasına Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur tepki göstermişti.
Usta oyuncunun bu efsane parçayı söylemesindeki zamanla epey manidar bulundu birçok kişi tarafından. Neden mi? 16 Şubat Cuma günü vizyona girecek 'Hatıran Yeter' filmi yüzünden.
Yılmaz Erdoğan'ın 2006 yılında evlenip 2018'de boşandığı eski eşi Belçim Bilgin de filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.
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8 Şubat'ta yayınlanan İnci Taneleri'nin üçüncü bölümde filmle aynı adı taşıyan parçanın okunması, Erdoğan'ın eski hayat arkadaşına olan bir jesti gibi yorumlandı.
Blogyagmuru3'ün paylaşımına göre, başarılı oyuncu Belçim Bilgin ise bu durumun bir tesadüf eseri olduğunu söylemiş.
Epey manidar zamanla olunca da bizim de aklımıza tesadüf kısmı pek yatmadı diyebiliriz. Bizce de Erdoğan, Bilgin'e anlamlı bir jest yapmak istemiş.
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