Hatıran Yeter Parçasıyla Gündem Olmuştu: Yılmaz Erdoğan, Eski Eşi Belçim Bilgin'e Jest mi Yaptı?

Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisinin son bölümünde 'Hatıran Yeter' şarkısını çıplak sesle okuması epey konuşuldu. Belçim Bilgin'in rol aldığı Hatıran Yeter filminin vizyon tarihine yakın zamanda bu şarkının söylenmesi de zamanlama olarak çok manidar bulundu. Yoksa Yılmaz Erdoğan eski eşi Belçim Bilgin'e bir jest mi yaptı?