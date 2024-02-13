Senaryo İfşası Gündem Olmuştu: İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka'nın Pavyon İtirafı Dikkat Çekti
Senaryo İfşası Gündem Olmuştu: İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka'nın Pavyon İtirafı Dikkat Çekti
Fragmanı yayınlandığı günden bu yana ortalığı kasıp kavuran İnci Taneleri dizisi gündemimizden bir an olsun düşmüyor. Yapımda rol alan Kubilay Aka daha önce senaryoyu deşifre etmesiyle viral olmuştu. Ünlü oyuncu bu sefer de pavyon sorusuna verdiği cevapla öne çıktı.
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Kanal D ekranlarında birkaç hafta önce yayın hayatına "Merhaba!" diyen İnci Taneleri hem ekranları hem de sosyal medyayı çalkalıyor.
Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden dökülen dram türündeki yapımda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.
Fragmanda yer alan "Dilber" karakterinin pavyon sahnesiyle Instagram, TikTok ve Twitter'da resmen bir dans akımı başlatan yapım kısa sürede tüm ilgiyi üzerine topladı.
Pavyon kültürü tartışmasını uzun zaman sonra yeniden başlatan İnci Taneleri'nin hikayesi de epey merak uyandırdı.
Her karakterin başka bir hikayesine odaklanacağını anladığımız yapımda rol alan Kubilay Aka geçtiğimiz haftalarda bi bomba patlatmıştı.
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İnci Taneleri galasında dizinin senaryonusunu ifşaladığı ortaya çıkan Aka'nın "Ben Yılmaz Erdoğan'ın... Değil, Azem'in oğlunu..." sözleri ortalığı ayağa kaldırmıştı.
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Şu sıralar bir yandan da "Zaferin Rengi" filmiyle ortalığı kasıp kavuran Kubilay Aka geçtiğimiz gün muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Aramızda Kalmasın'a konuşan Aka, kendisine sorulan "Daha önce gitmişliğiniz var mıdır pavyona?" sorusuna "Yok valla abi. Hiç gitmedim ama merak ediyorum, etmiyorum değil.
"Göreceğiz o zaman" diyen muhabirin sözlerine gülerek tepki veren yakışıklı oyuncunun "İnşallah pavyonda da çekmezsiniz beni" sözleri herkesi güldürdü.
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İnci Taneleri dizisinin "Gönül Yarası"ndan esinlediği iddiaları da ortalığı ayağa kaldırmıştı. Aka da "Yılmaz abinin böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum" diyerek yanıt verdi.
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