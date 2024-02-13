Senaryo İfşası Gündem Olmuştu: İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka'nın Pavyon İtirafı Dikkat Çekti

Fragmanı yayınlandığı günden bu yana ortalığı kasıp kavuran İnci Taneleri dizisi gündemimizden bir an olsun düşmüyor. Yapımda rol alan Kubilay Aka daha önce senaryoyu deşifre etmesiyle viral olmuştu. Ünlü oyuncu bu sefer de pavyon sorusuna verdiği cevapla öne çıktı.