Kanye West Gece Kulübündeki Eşi Bianca'nın Çıplağa Yakın Kombinini Paylaşınca Ortalık Ayağa Kalktı
Kanye West Gece Kulübündeki Eşi Bianca'nın Çıplağa Yakın Kombinini Paylaşınca Ortalık Ayağa Kalktı
Tüm dünyanın magazin gündemini tuhaf hareketleri ve anlam verilmesi güç kıyafetleriyle meşgul eden Kanye West ve eşi Bianca Censori yine yeniden sansasyon yarattı. Bir gece kulübünde eğlenen Bianca'nın giydiği mayomsu kıyafet ortalığı bir kez daha ayağa kaldırdı!
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Kanye West ve Kim Kardashian ikilisinin 7 yıllık evliliklerini bitirmek için 2021 yılında açtıkları boşanma davası o dönemin en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.
Dünyaca ünlü isimle 2022 yılında olaylı bir şekilde boşandıktan sonra bambaşka bir boyuta evrildiğini düşündüğümüz West, evliliği bittikten kısa bir süre sonra yeni aşka yelken açtı.
Ünlü rapçi, kendisinden yaşça çok küçük olan Bianca Censori ile 2023 yılında evlendikten sonra da gündemde kalmaya devam etti. Ama kariyeriyle değili enteresan hareketleri ve bi' garip giyim tarzıyla.
Son dönemlerin en çok adını duyduğumuz çiftlerinden olan ikili hakkında ortaya atılan iddialar da epey kan dondurucu.
Kanye West'in eşi Bianca'yı riskli ve müstehcen kıyafetler giymeye zorladığı konuşuluyor mesela. Sürekli eşini bu şekilde giydirdiği söylenen Kanye West'e de tepkiler çığ gibi büyüyor.
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Sosyal medya hesabını epey aktif şekilde paylaşan Kanye West, eşinin nude'e yakın karelerini sürekli takipçilerine sunduğuna denk geliyoruz.
Fotoğrafları da zorlama yüzünden çektirdiği iddia edilen Bianca'nın genelde mutsuz bir ifadesi var fark etmişsinizdir. Ama bir yandan da bunu isteyerek yaptığı söylenen Bianca'nın akıl sağlığından şüphe edenler ve West'in delirdiğini düşünenler de var.
Yakın zamanda yine ve yeniden takipçilerine yaka silktiren West, bu sefer de "Vultures Volume 1" albümünün kapağında eşi Bianca'nın çıplak karesini kullanmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde yine yapılan bir paylaşım ortalığı ayağa kaldırdı. Kanye West ve arkadaşlarıyla beraber gece kulübüne giden Bianca'nın mayodan hallice kıyafeti tepkilerin odağı oldu.
Aynı videoyu Intagram hesabından üç kere yayınlayan Kanye West'in paylaşımını buraya bırakıyoruz:
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"STILL THE KING (HALA KRAL)" notuyla yapılan paylaşıma gelen yorumları da sizler için derledik:
1. "Bence onu küçük düşürmekten zevk alıyor."
2. "tatlım yardıma ihtiyacın varsa iki kez göz kırp"
3. "Karını çıplak gezdirmek seni kral yapmaz. Kendine saygısı ya da özgür iradesi yok. Bunu Kim'le bile deneyemedin 💩. Bu yüzden seni terk etti."
4. "Hepimiz bunun Kanye olmadığını biliyoruz"
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5. "neden pizza dilimi gibi giyindi"
6. "Çocuklarınız var kardeşim bu utanç verici kızın bunu takarsa bebekler için kesinlikle iyi bir örnek değildir"
7.
8. "İsa'ya geri dön .. tövbe et"
9. "Hala kralımız olarak kalmak istiyorsan karını bizden saklamaya ne dersin Kanye? Tek umursadığımız sensin, onun çıplak vücudu değil"
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10. "Neyin kralı? Aptallık. Kadınları küçük düşürüyor. Bu kadın muhtemelen gerçekten onu sevdiğini düşünüyor."
11. "Bir kez olsun ona kıyafet giymesine izin verebilir misin😭"
12. "Bianca'yı kendi kızımdan daha çok gördüm"
13. "Abi bu uygulamayı her açtığımda onun çıplak karısını kaç kez göreceğim?"
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