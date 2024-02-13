Kanye West Gece Kulübündeki Eşi Bianca'nın Çıplağa Yakın Kombinini Paylaşınca Ortalık Ayağa Kalktı

Tüm dünyanın magazin gündemini tuhaf hareketleri ve anlam verilmesi güç kıyafetleriyle meşgul eden Kanye West ve eşi Bianca Censori yine yeniden sansasyon yarattı. Bir gece kulübünde eğlenen Bianca'nın giydiği mayomsu kıyafet ortalığı bir kez daha ayağa kaldırdı!