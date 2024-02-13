Son Haliyle Gündem Olan Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin Bu Sefer de Yeni Kariyerini Duyurdu

'Aynada ben kendime baktığım zaman da mutlu olmak istiyorum. Kendim için de bakıyorum aslında kendime. Göz kapağımı da aldırdım bunu da açık yüreklilikle söyledim. 10-15 senede bir benim aldırmam gerekiyor zaten. Şimdi buradan niye vuruyorsunuz ki beni?'