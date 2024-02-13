Son Haliyle Gündem Olan Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin Bu Sefer de Yeni Kariyerini Duyurdu
Son Haliyle Gündem Olan Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin Bu Sefer de Yeni Kariyerini Duyurdu
Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı 'Cansu' karakteriyle hepimizin hafızalarına kazınan Sedef Şahin yıllar içerisindeki değişimiyle herkesi şaşkına çevirmeye devam ediyor. Yeni paylaşımıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çeken genç isim yeni kariyerini sevenlerine duyurdu!
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2011-2012 yılları arasında yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisini bilmeyen yoktur. Türk dizi tarihine damga vuran yapımın editleri hala sosyal medyamızda.
Başrollerinde Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un rol aldığı dram türündeki yapımda öne plana çıkan isimlerden biri de Sedef Şahin olmuştu.
Feriha ve Emir karakterlerinin yanı sıra bir de Cansu karakteri vardı ki... Emir'e olan körkütük aşkıyla tanıdığımız Cansu'ya da Sedef Şahin hayat veriyordu.
"Fettan" denebilecek bir karakteri canlandırdığı performansıyla akıllara kazınan ünlü oyuncunun Cansu rolleri hiç unutulmadı.
Daha sonra Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol aldıktan sonra bir iki filmde de gördük kendisi.
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Uzun zamandır herhangi bir projede rol almayan ünlü oyuncunun yaşadığı değişim sosyal medyanın da gündemine düştü.
Geçirdiği estetik operasyonlarının ardından zaman zaman ağır eleştirilere maruz kalan ünlü oyuncu şu açıklamayı yapmıştı:
Eski halinden eser kalmadığına şahit olduğumuz ve son haliyle görenleri kendine hayran bırakan Şahin'in son paylaşımı epey dikkat çekti.
Oyunculuk kariyerine virgül koyan Sedef Şahin yepyeni karelerle farklı bir mesleğe başladığını tüm sevenleriyle şu sözlerle paylaştı:
"Bugün yepyeni bir sayfa açıldı hayatımda ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim üyesi oldum ☺️ O kadar mutlu ve gururluyum ki…Yıldız hocamın,meleğimin bana vasiyetiydi öğrenci yetiştirmem ben de “hazır hissettiğimde söz hocam “demiştim. Bugün ilk adımımı attım ve ilk dersimizi yaptık."
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"Arayıp söyleyemedim,yanınıza koşamadım belki ama bizi izlediğinize eminim hocam🥹Peki neden Bahçeşehir Üniversitesi? Çünki yıllardır çok hayran olduğum çiçek gibi bir rektörümüz var🙏🏻"
Sedef Şahin'in ünlü dostları ve kendisini seven takipçilerinden gelen tebrik mesajlarının bir kısmını da buradan görebilirsiniz...
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