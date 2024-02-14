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Geniş Aile Senaristi Cüneyt İnay Yıllar Sonra Viral Olan Müslüm Gürses Bölümünün Orijinal Senaryosunu Paylaştı

Geniş Aile Senaristi Cüneyt İnay Yıllar Sonra Viral Olan Müslüm Gürses Bölümünün Orijinal Senaryosunu Paylaştı

GNS
GNS - Onedio Editörü
14.02.2024 - 22:39

Bir dönemler ekranların mizah ihtiyacını karşılayan, şimdilerde hala sahneleri karşımıza çıkınca bizi kahkahalara boğan yapımlardan bir tanesi Geniş Aile. Yayınlandığı dönem aldığı konuk oyuncularla da büyük etki yaratan Geniş Aile dizisinin senaristi Cüneyt İnay, Twitter'da viral olan Müslüm Gürses sahnesinin orijinal senaryosunu paylaştı!

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2009 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Geniş Aile dizisi o dönemlere damgasını vuran işlerden bir tanesiydi.

2009 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Geniş Aile dizisi o dönemlere damgasını vuran işlerden bir tanesiydi.

2011 yılına kadar süren ve 108 bölüm boyunca ekranlara gelen dizi komedi anlamında sıyrılan ve ilgi çeken işlerden bir tanesiydi. Her yaş grubunun izleyebileceği ve mizah ihtiyacını karşılayan yapım hala sosyal medyada görenlere kahkaha attırıyor.

Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Fırat Tanış üçlüsünün asla değişmediği Geniş Aile dizisinde Bora Akkaş, Rojda Demirer, Yeşim Ceren Bozoğlu, Rasim Öztekin, İlker Ayrık gibi birbirinden başarılı isimleri izlemiştik.

Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Fırat Tanış üçlüsünün asla değişmediği Geniş Aile dizisinde Bora Akkaş, Rojda Demirer, Yeşim Ceren Bozoğlu, Rasim Öztekin, İlker Ayrık gibi birbirinden başarılı isimleri izlemiştik.

Şimdilerde ekranda olan genç oyuncuların ilk deneyimlerini yaşadığı, deneyimli oyuncuların daha da komik bir hale geldiği Geniş Aile'nin yeri şimdilerde doldurulamaz desek yeridir.

Hatta daha sonrasında 2015, 2016 ve 2019 yılında sevenlerinin karşısında yeni bir film serisi ile çıkmıştı bu ekip.

Hatta daha sonrasında 2015, 2016 ve 2019 yılında sevenlerinin karşısında yeni bir film serisi ile çıkmıştı bu ekip.

Geniş Aile: Yapıştır'la başlamış ve Geniş Aile 2: Her Türlü, Geniş Aile Komşu Kızı ile devam etmişlerdi. Bu filmler de gişede oldukça büyük başarılar elde etmişti.

Dizinin bölümleri şimdilerde sosyal medyada kesitler halinde paylaşılmaya devam ediyor.

Dizinin bölümleri şimdilerde sosyal medyada kesitler halinde paylaşılmaya devam ediyor.

Bu sahnelerden bir tanesi de Müslüm Gürses'in konuk olduğu 70. bölümden bir kesit oldu.

Ulvi ağlarken yanında birden Müslüm Gürses'i buluyor. Cevahir ve Bilal ise durumu kavramakta başlangıçta güçlük çekiyor.

Ulvi ağlarken yanında birden Müslüm Gürses'i buluyor. Cevahir ve Bilal ise durumu kavramakta başlangıçta güçlük çekiyor.

Koyu Bilal'in cebinden çıkarttığı tıraş makinesi ise durumu daha da komik bir hale getiriyor.

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Sahne sosyal medyada viral olunca dizinin senaristi Cüneyt İnay da duruma sessiz kalmıyor ve hayranlar için mücevher değerinde bir paylaşım yapıyor!

Sahne sosyal medyada viral olunca dizinin senaristi Cüneyt İnay da duruma sessiz kalmıyor ve hayranlar için mücevher değerinde bir paylaşım yapıyor!
twitter.com

'Alın size bir kıyak.'

Yazım hatalarına kadar her şeyin dahil olduğu orijinal senaryoyu paylaşan Cüneyt İnay, Müslüm Gürses'in geleceği kesinleşince son anda bu kısmı yazdığını da belirtiyor.

Yazım hatalarına kadar her şeyin dahil olduğu orijinal senaryoyu paylaşan Cüneyt İnay, Müslüm Gürses'in geleceği kesinleşince son anda bu kısmı yazdığını da belirtiyor.

Bunun ardından kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplar da bizi ayrı güldürüyor.

Bunun ardından kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplar da bizi ayrı güldürüyor.

Yeni bir şeyler geliyormuş ama ertelenmiş!

Yeni bir şeyler geliyormuş ama ertelenmiş!

Zihninize sağlık Cüneyt Bey!

Zihninize sağlık Cüneyt Bey!
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Viral olan Geniş Aile Müslüm Gürses sahnesini de yeniden sizler için şöyle bırakalım:

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