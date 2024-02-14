Geniş Aile Senaristi Cüneyt İnay Yıllar Sonra Viral Olan Müslüm Gürses Bölümünün Orijinal Senaryosunu Paylaştı
Geniş Aile Senaristi Cüneyt İnay Yıllar Sonra Viral Olan Müslüm Gürses Bölümünün Orijinal Senaryosunu Paylaştı
Bir dönemler ekranların mizah ihtiyacını karşılayan, şimdilerde hala sahneleri karşımıza çıkınca bizi kahkahalara boğan yapımlardan bir tanesi Geniş Aile. Yayınlandığı dönem aldığı konuk oyuncularla da büyük etki yaratan Geniş Aile dizisinin senaristi Cüneyt İnay, Twitter'da viral olan Müslüm Gürses sahnesinin orijinal senaryosunu paylaştı!
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2009 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Geniş Aile dizisi o dönemlere damgasını vuran işlerden bir tanesiydi.
Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Fırat Tanış üçlüsünün asla değişmediği Geniş Aile dizisinde Bora Akkaş, Rojda Demirer, Yeşim Ceren Bozoğlu, Rasim Öztekin, İlker Ayrık gibi birbirinden başarılı isimleri izlemiştik.
Hatta daha sonrasında 2015, 2016 ve 2019 yılında sevenlerinin karşısında yeni bir film serisi ile çıkmıştı bu ekip.
Dizinin bölümleri şimdilerde sosyal medyada kesitler halinde paylaşılmaya devam ediyor.
Ulvi ağlarken yanında birden Müslüm Gürses'i buluyor. Cevahir ve Bilal ise durumu kavramakta başlangıçta güçlük çekiyor.
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Sahne sosyal medyada viral olunca dizinin senaristi Cüneyt İnay da duruma sessiz kalmıyor ve hayranlar için mücevher değerinde bir paylaşım yapıyor!
Yazım hatalarına kadar her şeyin dahil olduğu orijinal senaryoyu paylaşan Cüneyt İnay, Müslüm Gürses'in geleceği kesinleşince son anda bu kısmı yazdığını da belirtiyor.
Bunun ardından kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplar da bizi ayrı güldürüyor.
Yeni bir şeyler geliyormuş ama ertelenmiş!
Zihninize sağlık Cüneyt Bey!
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Viral olan Geniş Aile Müslüm Gürses sahnesini de yeniden sizler için şöyle bırakalım:
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