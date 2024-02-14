Geniş Aile Senaristi Cüneyt İnay Yıllar Sonra Viral Olan Müslüm Gürses Bölümünün Orijinal Senaryosunu Paylaştı

Bir dönemler ekranların mizah ihtiyacını karşılayan, şimdilerde hala sahneleri karşımıza çıkınca bizi kahkahalara boğan yapımlardan bir tanesi Geniş Aile. Yayınlandığı dönem aldığı konuk oyuncularla da büyük etki yaratan Geniş Aile dizisinin senaristi Cüneyt İnay, Twitter'da viral olan Müslüm Gürses sahnesinin orijinal senaryosunu paylaştı!