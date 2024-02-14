Demet Evgar'ın Ekranlara Döndüğü Bahar Dizisinin Bir Kore Dizisinden Uyarlama Olduğu Ortaya Çıktı!
Demet Evgar'ın Ekranlara Döndüğü Bahar Dizisinin Bir Kore Dizisinden Uyarlama Olduğu Ortaya Çıktı!
Demet Evgar'ı 3 yıl aradan sonra ekranlara döndüren Bahar dizisi, konusu ve hem dramatik hem komik tarzıyla ilk bölümüyle beğeni toplamıştı. Farklı konusuyla ilgi çeken dizinin, bir Kore dizisinden uyarlama olduğu ortaya çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bahar dizisi zengin oyuncu kadrosu ve ilgi çeken konusuyla ekranlara geldi. İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan dizi sosyal medyada da çok konuşuldu.
Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin başrol olduğu dizide, Bahar'ın diriliş hikayesini izleyeceğiz.
Çünkü tıp fakültesinden 20 sene önce mezun olan Bahar, kendini eşine ve çocuklarına adayarak bambaşka bir yol çizmiş. Ancak şimdi fark ediyor ki eşinin ve kayınvalidesinin baskılarına kesinlikle değmezmiş.
Fakat bu hikaye aslında bir Kore dizisinden uyarlanmış!
Dr. Cha adlı bu Güney Kore dizisinde de 20 yıl önce tıp fakültesinden mezun olan ancak eşi ve çocukları için ev hanımı olmayı seçen bir kadının yeniden doktor olma hikayesi anlatılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bahar dizisinin ilk bölümünde de gördüğümüz gibi, karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunda eşi uyumlu olmasına rağmen karaciğerini vermiyor ve Cha da tıpkı Bahar gibi geçmişini masaya yatırıyor.
Asistan doktor olarak eşinin çalıştığı hastaneye dönmesiyle birlikte, eşinin yalanlarını, kendisini aldattığını ve hatta bir de kızı olduğunu öğreniyor.
Hatta kendisine karaciğer nakli operasyonunu yapan doktor da ona aşık oluyor ve bu da yeni hikayeye yön veriyor.
Bahar dizisi henüz bir bölüm yayınlandı ama Dr. Cha ile hikayesi çok benzer görünüyor. Sadece Dr. Cha'da bir kayınvalide faktörü yok.
Bakalım başka neler göreceğiz dizide. Reytingi bol olsun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda