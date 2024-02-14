Demet Evgar'ın Ekranlara Döndüğü Bahar Dizisinin Bir Kore Dizisinden Uyarlama Olduğu Ortaya Çıktı!

Demet Evgar'ı 3 yıl aradan sonra ekranlara döndüren Bahar dizisi, konusu ve hem dramatik hem komik tarzıyla ilk bölümüyle beğeni toplamıştı. Farklı konusuyla ilgi çeken dizinin, bir Kore dizisinden uyarlama olduğu ortaya çıktı!