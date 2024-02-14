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Kandırılmaktan Çok Yorulduk Ama Bu Sefer Polat Alemdar'a Güveniyoruz: Kurtlar Vadisi Geri mi Dönüyor?

Kandırılmaktan Çok Yorulduk Ama Bu Sefer Polat Alemdar'a Güveniyoruz: Kurtlar Vadisi Geri mi Dönüyor?

Kurtlar Vadisi Kurtlar Vadisi Pusu
GNS
GNS - Onedio Editörü
14.02.2024 - 16:34

Uzun yıllar boyunca ekranları kasıp kavuran, farklı versiyonlarıyla sinemada dahi büyük başarılar elde eden Kurtlar Vadisi, dijital platformların hayatımıza girmesiyle yeniden çekilmesi beklenen yapımlardandı. Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz'ın 'Nasipse olacak' demesinin üstünden yeniden gündeme gelen konu dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Peki Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

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2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi, daha ilk bölümünden itibaren ekranda büyük bir yankı uyandırmıştı.

2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi, daha ilk bölümünden itibaren ekranda büyük bir yankı uyandırmıştı.

'Bu bir mafya dizisidir' sloganıyla yayınlanmaya başlayan ve aksiyon, dram, politik türlerin hepsini aynı anda barındıran Kurtlar Vadisi, Osman Sınav imzası ile tüm seyirciyi ekran başına toplamıştı. O dönemlere damgasını vuran iş, farklı isimlerle yaklaşık 20 yıl boyunca yayınlanmaya devam etti.

Hatta bununla da kalmadı, o kadar beğenilen ve yokluğu aranan bir dizi haline geldi ki 4 farklı sinema filmi olarak beyazperdedeki yerini de aldı.

Hatta bununla da kalmadı, o kadar beğenilen ve yokluğu aranan bir dizi haline geldi ki 4 farklı sinema filmi olarak beyazperdedeki yerini de aldı.

Dizinin fanatikleri karakterlerin başına gelenlerin hangi bölümlerde olduğunu bile ezberledi. Sosyal medyada Mematinin hangi bölümde vurulduğu ve hangi bölümde öldüğü konusunda yayılan videoyu da mutlaka hatırlıyorsunuzdur.

Aradan yıllar geçti fakat Kurtlar Vadisi'nin popülerliği hiç azalmadı, aksine eski dizileri baştan izlemeye başlayanlar sayesinde arttı.

Aradan yıllar geçti fakat Kurtlar Vadisi'nin popülerliği hiç azalmadı, aksine eski dizileri baştan izlemeye başlayanlar sayesinde arttı.

Dizinin başrol isimlerine de uzun yıllar boyunca yeniden çekilip çekilmeyeceğine yönelik sorular yöneltildi tabii ki. Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca, Kenan Çoban, Erhan Ufak ve daha pek çok isim dizinin yapı taşları arasındaydı.

Dizinin ana karakteri Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz, bu sorulara karşı "Nasipse olacak" diyerek herkesi heyecanlandırmıştı.

Dizinin ana karakteri Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz, bu sorulara karşı "Nasipse olacak" diyerek herkesi heyecanlandırmıştı.

'397 bölüm oynadım, ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak.'

Bu açıklamanın ardından dizinin hayranları büyük bir heyecanla Kurtlar Vadisi'ni beklemeye başladı. Yayın tarihinin ise 2024 olduğu söylenmişti.

Bu açıklamanın ardından dizinin hayranları büyük bir heyecanla Kurtlar Vadisi'ni beklemeye başladı. Yayın tarihinin ise 2024 olduğu söylenmişti.

Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle seyirci karşısına çıkacak olan projenin dijital platform üzerinden yayına gireceği söylenirken, hangi platformda yayınlanacağı kesin değildi.

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Dizinin başrolünde Polat Alemdar olarak yeniden Necati Şaşmaz'ı izleyeceğiz tabii ki, ama kadroda tanıdık başka yüzler de olacak.

Dizinin başrolünde Polat Alemdar olarak yeniden Necati Şaşmaz'ı izleyeceğiz tabii ki, ama kadroda tanıdık başka yüzler de olacak.

Söylenenlere göre Kurtlar Vadisi Kaos'ta Necati Şaşma hariç Erhan Ufak, Serdar Akkaya, Erkan Sever, Hakan Boyav ve Ayşegül Çınar gibi isimler de rol alacak.

"Kurtlar Vadisi geri dönecek mi?" soruları için Necati Şaşmaz, Ocak ayında başlayacakları yönünde bir açıklamada bulunmuştu.

"Kurtlar Vadisi geri dönecek mi?" soruları için Necati Şaşmaz, Ocak ayında başlayacakları yönünde bir açıklamada bulunmuştu.

'Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için.'

Dizinin senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in kaleme alacağı söylendi.

Dizinin senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in kaleme alacağı söylendi.

Yine iddialara göre Kurtlar Vadisi Kaos, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen üzerinden yayınlanacak.

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