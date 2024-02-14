Kandırılmaktan Çok Yorulduk Ama Bu Sefer Polat Alemdar'a Güveniyoruz: Kurtlar Vadisi Geri mi Dönüyor?
Kandırılmaktan Çok Yorulduk Ama Bu Sefer Polat Alemdar'a Güveniyoruz: Kurtlar Vadisi Geri mi Dönüyor?
Uzun yıllar boyunca ekranları kasıp kavuran, farklı versiyonlarıyla sinemada dahi büyük başarılar elde eden Kurtlar Vadisi, dijital platformların hayatımıza girmesiyle yeniden çekilmesi beklenen yapımlardandı. Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz'ın 'Nasipse olacak' demesinin üstünden yeniden gündeme gelen konu dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Peki Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?
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2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi, daha ilk bölümünden itibaren ekranda büyük bir yankı uyandırmıştı.
Hatta bununla da kalmadı, o kadar beğenilen ve yokluğu aranan bir dizi haline geldi ki 4 farklı sinema filmi olarak beyazperdedeki yerini de aldı.
Aradan yıllar geçti fakat Kurtlar Vadisi'nin popülerliği hiç azalmadı, aksine eski dizileri baştan izlemeye başlayanlar sayesinde arttı.
Dizinin ana karakteri Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz, bu sorulara karşı "Nasipse olacak" diyerek herkesi heyecanlandırmıştı.
Bu açıklamanın ardından dizinin hayranları büyük bir heyecanla Kurtlar Vadisi'ni beklemeye başladı. Yayın tarihinin ise 2024 olduğu söylenmişti.
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Dizinin başrolünde Polat Alemdar olarak yeniden Necati Şaşmaz'ı izleyeceğiz tabii ki, ama kadroda tanıdık başka yüzler de olacak.
"Kurtlar Vadisi geri dönecek mi?" soruları için Necati Şaşmaz, Ocak ayında başlayacakları yönünde bir açıklamada bulunmuştu.
Dizinin senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in kaleme alacağı söylendi.
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