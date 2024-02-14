Kandırılmaktan Çok Yorulduk Ama Bu Sefer Polat Alemdar'a Güveniyoruz: Kurtlar Vadisi Geri mi Dönüyor?

'Bu bir mafya dizisidir' sloganıyla yayınlanmaya başlayan ve aksiyon, dram, politik türlerin hepsini aynı anda barındıran Kurtlar Vadisi, Osman Sınav imzası ile tüm seyirciyi ekran başına toplamıştı. O dönemlere damgasını vuran iş, farklı isimlerle yaklaşık 20 yıl boyunca yayınlanmaya devam etti.