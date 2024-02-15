Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu ile Ekin Koç'un Hayran Bırakan Set Pozları!

Kızıl Goncalar Cüneyt (Cüneyd) karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu'nun dizi setinde bir misafiri vardı. Taş Kağıt Makas dizisinde rol alacağı bilinen Ekin Koç ile, kameralara gülümseyen Yazıcıoğlu hayranlarının beğeni yağmuruna yakalandı.