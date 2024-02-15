Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu ile Ekin Koç'un Hayran Bırakan Set Pozları!
Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu ile Ekin Koç'un Hayran Bırakan Set Pozları!
Kızıl Goncalar Cüneyt (Cüneyd) karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu'nun dizi setinde bir misafiri vardı. Taş Kağıt Makas dizisinde rol alacağı bilinen Ekin Koç ile, kameralara gülümseyen Yazıcıoğlu hayranlarının beğeni yağmuruna yakalandı.
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Now'da yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi ile kendisine hayran bırakan Mert Yazıcıoğlu'nu Cüneyd karakterini canlandırıyor.
Dizide ruhsal sorunları olan bir din adamını oynayan Yazıcıoğlu, dizi ekibi ile çalışmalara devam ediyorken bir sürpriz ile karşılaştı.
Bir süredir Kanal D'de yayınlanacak Taş Makas Kağıt dizisinde yer alacağı konuşulan Ekin Koç, kendisini ziyaret etti.
Bu iki ünlü yakışıklı adamın bir araya gelmesi sosyal medyada yangın başlattı.
Setten birlikte pozlarını paylaşan ikiliye adeta hayranlarından yorum yağdı.
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İşte Ekin Koç'un Instagram hesabından paylaştığı o poz👇🏻
Yazıcıoğlu'ndan "Reyting dualarımızı aldık", diyen Koç heyecanı iyiden iyiye yükseltiyor. Buyrun kullanıcılardan gelen yorumlar👇🏻
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