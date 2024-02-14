Demet Akalın Survivor Yunus Emre ve Ogeday Gerilimine 'Adamlıktan Girdi!'

Sıkı bir Survivor izleyicisi olduğunu bildiğimiz Demet Akalın, Twitter (X)'da Ogeday ve Yunus Emre arasında geçen atışmada savunuculuk yapan bir hesaba yorum yaptı. Yunus Emre'yi savunan Akalın, Ogeday'ın adamlık dersi verdiğini söyleyen kullanıcıya sert çıktı.