Demet Akalın Survivor Yunus Emre ve Ogeday Gerilimine 'Adamlıktan Girdi!'
Demet Akalın Survivor Yunus Emre ve Ogeday Gerilimine 'Adamlıktan Girdi!'
Sıkı bir Survivor izleyicisi olduğunu bildiğimiz Demet Akalın, Twitter (X)'da Ogeday ve Yunus Emre arasında geçen atışmada savunuculuk yapan bir hesaba yorum yaptı. Yunus Emre'yi savunan Akalın, Ogeday'ın adamlık dersi verdiğini söyleyen kullanıcıya sert çıktı.
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Survivor başladıysa Demet Akalın'ın keyfine diyecek yok. Hepimizi artık iyi biliyoruz ki kendisi sıkı bir Survivor izleyicisi...
Ünlü şarkıcı hiçbir bölümünü kaçırmadığı yarışmada Yunus Emre'yi destekledi.
Geçtiğimiz akşam yayınlanan Survivor'ın yeni bölümünde Yunus Emre ve Ogeday atışması gündemdeydi.
Konseyde konuşan Yunus Emre ve Ogeday sorunu halletmeye çalıştılar. O anlarda Ogeday'ın sözleri dikkat çekti.
"Gerekirse elenirim" diyen Yunus Emre'ye Ogeday'ın "Özür dilerim, ben başlattım" demesi kullanıcılar tarafından paylaşıldı.
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Twitter (X)'da bir kullanıcı o anları, "Ogeday'ın Yunus Emre'ye verdiği adamlık dersi" diye paylaştı. Akalın'dan yorum gecikmedi.
Ünlü şarkıcı paylaşımın altına "Allahtan aynı şeyi izledik de biz bi adamlık göremedik" diye yazdı.
Akalın'ın yorumu👇🏻 Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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