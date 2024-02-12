Survivor Yıldızından Aşkına Karşılık Bulamayan Serdar Ortaç Canlı Yayında Gerildi!
Survivor Yıldızından Aşkına Karşılık Bulamayan Serdar Ortaç Canlı Yayında Gerildi!
Şarkıcı Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde katıldığı TikTok yayınında gönlünü Survivor'ın eski yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdığını söylemişti. Ortaç, Taşdelen'i aşkına inandırmak için canlı yayında diller döktü, neler neler yaptı...
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Ünlü pop sanatçısı Serdar Ortaç, son zamanlarda sosyal medya platformlarında gerçekleştirdiği canlı yayınlarla adından sıkça söz ettiriyor.
Ortaç, geçtiğimiz günlerde popüler sosyal medya platformu TikTok üzerinden bir canlı yayın gerçekleştirdi.
Bu yayında, kalbini çalan kişinin kim olduğunu takipçileriyle paylaştı. Bu kişi, eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'di.
Serdar Ortaç, "Hayatımın kadınını buldum. Şu an çok güzel anılar biriktiriyorum" şeklinde duygularını ifade etti.
Serdar Ortaç, Çağla Taşdelen ile birlikte TikTok'ta bir canlı yayın daha yaptı. Bu yayında, Taşdelen ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren Ortaç, ona olan ilgisini ve duygularını bir kez daha dile getirdi.
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Ancak Taşdelen'den olumlu yanıt alamayan Ortaç, yayında gerildi.
Kendisine "Serdar bey" diyen Taşdelen'e sinirlenen Ortaç, "Bak bana küfür ettirme" diye çıkıştı.
İşte o anlar:
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