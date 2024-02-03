Ünlülerin Önceki Mesleklerini Tahmin Et: Ceza, Hadise, Serdar Ortaç!
Ünlülerin Önceki Mesleklerini Tahmin Et: Ceza, Hadise, Serdar Ortaç!
Ünlüler, ünlü olmadan önce hangi işlerde çalışıyordu?
M Lisa aşağıdaki soruların hepsine doğru cevap verdi!
Bakalım sen kaçta kaç yapacaksın? 👇🏻
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Sence Ceza'nın ünlü olmadan önceki mesleği neydi?
Peki ya Hadise?
Serdar Ortaç? 👇🏻
Yıldız Tilbe? 👇🏻
Son olarak Rafet El Roman! 👇🏻
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Ünlülerin Önceki Mesleklerini Tahmin Et 😂 M Lisa Yarışıyor 😂 Ceza Hadise Serdar Ortaç #shortsvideo
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