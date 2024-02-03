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Ünlülerin Önceki Mesleklerini Tahmin Et: Ceza, Hadise, Serdar Ortaç!

Ünlülerin Önceki Mesleklerini Tahmin Et: Ceza, Hadise, Serdar Ortaç!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.02.2024 - 19:57

Ünlüler, ünlü olmadan önce hangi işlerde çalışıyordu? 

M Lisa aşağıdaki soruların hepsine doğru cevap verdi! 

Bakalım sen kaçta kaç yapacaksın? 👇🏻

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Sence Ceza'nın ünlü olmadan önceki mesleği neydi?

Sence Ceza'nın ünlü olmadan önceki mesleği neydi?

Peki ya Hadise?

Peki ya Hadise?

Serdar Ortaç? 👇🏻

Serdar Ortaç? 👇🏻

Yıldız Tilbe? 👇🏻

Yıldız Tilbe? 👇🏻

Son olarak Rafet El Roman! 👇🏻

Son olarak Rafet El Roman! 👇🏻
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Kaç soruya doğru cevap verdiğini yorumlarda belirtmeyi ve videomuzu izlemeyi unutma! 👋🏻

Ünlülerin Önceki Mesleklerini Tahmin Et 😂 M Lisa Yarışıyor 😂 Ceza Hadise Serdar Ortaç #shortsvideo

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