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Bu Hangi Çocuk Dizisi Tahmin Et: Sihirli Annem, Acemi Cadı, Selena!

Bu Hangi Çocuk Dizisi Tahmin Et: Sihirli Annem, Acemi Cadı, Selena!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.01.2024 - 15:58

Birçoğumuzun izlediği çocuk dizilerini hatırlıyor musun? Yaşın yetişmemiş olsa da eminiz bir yerlerde mutlaka görmüşsündür! 

Peki bu meşhur çocuk dizileri neydi?

Haydi teste!!

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Evett, söyle bakalım bu hangi çocuk dizisi?

Evett, söyle bakalım bu hangi çocuk dizisi?

Peki bu karakter tanıdık mı?

Peki bu karakter tanıdık mı?

Bu biraz zor mu acaba?

Bu biraz zor mu acaba?

Evet evet, Taci bu! Peki hangi dizideydi?

Evet evet, Taci bu! Peki hangi dizideydi?

Yüce Honos diyip sana bir ipucu verelim! Seç bakalım, hangi dizi?

Yüce Honos diyip sana bir ipucu verelim! Seç bakalım, hangi dizi?
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Bu Hangi Çocuk Dizisi Tahmin Et 😂 Sihirli Annem, Acemi Cadı, Selena 😂 #shortsvideo #shorts

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