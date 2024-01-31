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Hangi Şirket Daha Zengin? Google, Apple, Tesla!

Hangi Şirket Daha Zengin? Google, Apple, Tesla!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
31.01.2024 - 15:27

Hangi şirketin daha zengin olduğunu tahmin edebilir misin?

Onedio videosuna konuk olup tahmine etme sırası sende!

Haydi teste 👇🏻

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Bu şirketlerden hangisi daha zengin?

Peki ya bunlardan?

👇🏻

Son sorumuza geldi sıra!

Kaç soruya doğru cevap verdin?

Onedio yarışmacılarının cevaplarını görmek için videomuzu izlemeyi unutma!

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Google mı Daha Zengin Apple mı? Hangi Şirket Daha Zengin 😂 #shortsvideo #shorts

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