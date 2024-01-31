Hangi Şirket Daha Zengin? Google, Apple, Tesla!
Hangi Şirket Daha Zengin? Google, Apple, Tesla!
Hangi şirketin daha zengin olduğunu tahmin edebilir misin?
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Bu şirketlerden hangisi daha zengin?
Peki ya bunlardan?
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Google mı Daha Zengin Apple mı? Hangi Şirket Daha Zengin 😂 #shortsvideo #shorts
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