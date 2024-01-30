Bu Okul Hangi Ünlü Diziden Tahmin Et!
Bu Okul Hangi Ünlü Diziden Tahmin Et!
Bugüne kadar dizilerde birçok okul gördük. Peki sen bu okulları ne kadar hatırlıyorsun?
Bir Onedio videosunun konuğu olup, soruları cevaplamaya var mısın?
Haydi teste!
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Söyle bakalım, bu okul hangi diziden?
Peki ya burası?
Burası tanıdık geliyor mu?
Biraz da eskilere gidelim bakalım...
Bu okulu hatırladın mı?
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Burada büyük bir ipucu var!
Kaç soruya doğru cevap verdin?
Bakalım Onedio yarışmacılarını geçebildin mi? 👇🏻
Bu Okul Hangi Ünlü Diziden Tahmin Et 😂 Hayat Bilgisi Pis7'li #shortsvideo #shorts
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