Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Cemre Demirel'den Şok Savunma!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel seçimlerde aday olduğunu ilan etmesinin ardından, yayında poposunu gösteren Cemre Demirel şiddet iddiası ile gündemde. Sevgilisi Nilsu, Demirel'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. Cemre Demirel, Nilsu'ya fiziksel şiddet uyguladığını kabul etti ve bu iddialara karşı oldukça ilginç bir savunma yaptı.