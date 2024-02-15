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Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Cemre Demirel'den Şok Savunma!

Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Cemre Demirel'den Şok Savunma!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 08:30

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel seçimlerde aday olduğunu ilan etmesinin ardından, yayında poposunu gösteren Cemre Demirel şiddet iddiası ile gündemde. Sevgilisi Nilsu, Demirel'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. Cemre Demirel, Nilsu'ya fiziksel şiddet uyguladığını kabul etti ve bu iddialara karşı oldukça ilginç bir savunma yaptı.

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YouTube'da yaptığı canlı yayınlarla dikkatleri üzerine çeken ve özellikle genel seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi sonrasında yaptığı bir yayında poposunu göstererek gündem olan Cemre Demirel, Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ve küfür dolu söylemleriyle de tepki çekmişti.

YouTube'da yaptığı canlı yayınlarla dikkatleri üzerine çeken ve özellikle genel seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi sonrasında yaptığı bir yayında poposunu göstererek gündem olan Cemre Demirel, Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ve küfür dolu söylemleriyle de tepki çekmişti.

Demirel, sadece bu tür eylemleriyle değil, aynı zamanda sık sık yaptığı açıklamalarla da kamuoyunun eleştirilerine maruz kaldı.

Demirel, sadece bu tür eylemleriyle değil, aynı zamanda sık sık yaptığı açıklamalarla da kamuoyunun eleştirilerine maruz kaldı.

Ancak Demirel'in adı, şimdi de sevgilisi tarafından ortaya atılan skandal iddialarla anılıyor.

Ancak Demirel'in adı, şimdi de sevgilisi tarafından ortaya atılan skandal iddialarla anılıyor.

Canlı yayınlarda da karşımıza çıkan Nilsu, Demirel'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti.

Canlı yayınlarda da karşımıza çıkan Nilsu, Demirel'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti.

Nilsu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda "Soranlar için ayrılma sebebimiz" ifadesini kullanarak yüzündeki morlukların fotoğrafını paylaştı👇🏻

Nilsu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda "Soranlar için ayrılma sebebimiz" ifadesini kullanarak yüzündeki morlukların fotoğrafını paylaştı👇🏻
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Bunun yanı sıra, Cemre Demirel'in kendisine şiddet uyguladığını kabul ettiği bir yazışmayı da kamuoyuyla paylaşmıştı.

Bunun yanı sıra, Cemre Demirel'in kendisine şiddet uyguladığını kabul ettiği bir yazışmayı da kamuoyuyla paylaşmıştı.

Demirel'den sevgilisinin şiddet iddialarına bir yanıt geldi. Demirel, Nilsu'ya vurduğunu kabul etti ama bahanesi de vardı.

Demirel'den sevgilisinin şiddet iddialarına bir yanıt geldi. Demirel, Nilsu'ya vurduğunu kabul etti ama bahanesi de vardı.

"Kıyak kafa bir tane vurmuşum, bu dövmek mi oluyor?" diyen Demirel, yayında kendini böyle savundu👇🏻

"Kıyak kafa bir tane vurmuşum, bu dövmek mi oluyor?" diyen Demirel, yayında kendini böyle savundu👇🏻

İşte o anlar:

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