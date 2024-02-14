Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Cemre Demirel'den Şiddet Gören Nilsu'nun Arkadaşı Genç Kadından Dayak Yediğini Anlattı

Cemre Demirel'den Şiddet Gören Nilsu'nun Arkadaşı Genç Kadından Dayak Yediğini Anlattı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 14:50

Özellikle seçim dönemindeki çıkışlarıyla hafızalarımıza kazınan fenomen Cemre Demirel'in şiddet uyguladığı eski sevgilisi Nilsu da bir arkadaşı tarafından şiddetle suçlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenomen Cemre Demirel birkaç hafta önceki yayınında takipçileri ile o dönemki sevgilisi Nilsu'yu tanıştırmıştı.

Fenomen Cemre Demirel birkaç hafta önceki yayınında takipçileri ile o dönemki sevgilisi Nilsu'yu tanıştırmıştı.

Yayın esnasında sevgilisi Nilsu'ya karşı kimi davranışları eleştirilen Cemre Demirel'in ilişkisi fazla uzun sürmemiş ve çift ayrıldıklarını açıklamıştı.

Birkaç saat önce ise Cemre Demirel'in eski sevgilisi Nilsu ilişkilerinin bitme sebebinin şiddet olduğunu açıklamıştı.

Birkaç saat önce ise Cemre Demirel'in eski sevgilisi Nilsu ilişkilerinin bitme sebebinin şiddet olduğunu açıklamıştı.

Bu olayın patlak vermesinin ardından bu kez de Cemre Demirel'den şiddet gören Nilsu eski bir arkadaşı tarafından şiddet faili olmakla suçlandı.

Sonrasında ise olayın detaylarına böyle değindi. 👇

Sonrasında ise olayın detaylarına böyle değindi. 👇
twitter.com

Eski oda arkadaşı Nilsu ile aralarında güç farkı olduğunu söylerken bir takipçisine verdiği yanıtta ise olayla alakalı darp raporu da aldığını ifade etti.

Eski oda arkadaşı Nilsu ile aralarında güç farkı olduğunu söylerken bir takipçisine verdiği yanıtta ise olayla alakalı darp raporu da aldığını ifade etti.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Eski oda arkadaşı tarafından şiddetle suçlanan Nilsu'dan ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.

Eski oda arkadaşı tarafından şiddetle suçlanan Nilsu'dan ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?