Cemre Demirel'den Şiddet Gören Nilsu'nun Arkadaşı Genç Kadından Dayak Yediğini Anlattı
Cemre Demirel'den Şiddet Gören Nilsu'nun Arkadaşı Genç Kadından Dayak Yediğini Anlattı
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Fenomen Cemre Demirel birkaç hafta önceki yayınında takipçileri ile o dönemki sevgilisi Nilsu'yu tanıştırmıştı.
Birkaç saat önce ise Cemre Demirel'in eski sevgilisi Nilsu ilişkilerinin bitme sebebinin şiddet olduğunu açıklamıştı.
Bu olayın patlak vermesinin ardından bu kez de Cemre Demirel'den şiddet gören Nilsu eski bir arkadaşı tarafından şiddet faili olmakla suçlandı.
Sonrasında ise olayın detaylarına böyle değindi. 👇
Eski oda arkadaşı Nilsu ile aralarında güç farkı olduğunu söylerken bir takipçisine verdiği yanıtta ise olayla alakalı darp raporu da aldığını ifade etti.
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Eski oda arkadaşı tarafından şiddetle suçlanan Nilsu'dan ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.
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