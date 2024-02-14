Yayında Poposunu Açan Fenomen Cemre Demirel'in Sevgilisinden Skandal İddia!
Yayında Poposunu Açan Fenomen Cemre Demirel'in Sevgilisinden Skandal İddia!
Genel seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının ardından yayında poposunu açan fenomen Cemre Demirel'in sevgilisi Nilsu, Cemre Demirel'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.
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YouTube'ta yaptığı yayınlarla ses getiren ve genel seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından yaptığı bir yayında poposunu göstermişti.
Kılıçdaroğlu'na hakaretler ve küfürler yağdıran Cemre Demirel, sık sık yaptığı açıklamalarla da tepki çeken bir isim.
Demirel, şimdi ise sevgilisinin skandal iddialarıyla gündem oldu. Yayınlarda da gördüğümüz Nilsu, Cemre Demirel'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.
Sosyal medya paylaşımında "Soranlar için ayrılma sebebimiz" diyerek moraran yüzünün fotoğrafını paylaştı.
Daha sonra da Cemre Demirel'in şiddet uyguladığını itiraf ettiği bir yazışmalarını yayınladı.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Nilsu, "Cemre Demirel gibi tehlikeli bir insanın başkasına bunu yaşatmasını istemediğim için açıklama kararı aldım." dedi.
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