Babaannesinin Ölüm Anını Ağlayarak Kayda Alan Kullanıcıya Tepki Yağdı!

Babaannesi ölen bir sosyal medya kullanıcısı o anları kayda alarak yayınladı. Kullanıcının videosu ise tepkiyle karşılandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
TikTok başta olmak üzere diğer sosyal medya platformaları öyle bir seviyeye geldi ki adeta etkileşim için insanların yapmayacağı gariplik yok. Hayal bile edemeyeceğiniz canlı yayınlar, en özel anların yayınlanması derken çoğu zaman şaşırtan içeriklere denk geliyoruz.
Bir kullanıcı da babaannesinin öldüğü anları kayda aldı ve sosyal medya hesabında yayınladı.
Bu video da tepkiyle karşılandı. "Sevdiği insanın ölüm anında ağlarken video çekmek bir insanın aklına nasıl gelir?" sorusu soruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda