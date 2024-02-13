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Babaannesinin Ölüm Anını Ağlayarak Kayda Alan Kullanıcıya Tepki Yağdı!

Babaannesinin Ölüm Anını Ağlayarak Kayda Alan Kullanıcıya Tepki Yağdı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
13.02.2024 - 08:50

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Babaannesi ölen bir sosyal medya kullanıcısı o anları kayda alarak yayınladı. Kullanıcının videosu ise tepkiyle karşılandı.

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TikTok başta olmak üzere diğer sosyal medya platformaları öyle bir seviyeye geldi ki adeta etkileşim için insanların yapmayacağı gariplik yok. Hayal bile edemeyeceğiniz canlı yayınlar, en özel anların yayınlanması derken çoğu zaman şaşırtan içeriklere denk geliyoruz.

TikTok başta olmak üzere diğer sosyal medya platformaları öyle bir seviyeye geldi ki adeta etkileşim için insanların yapmayacağı gariplik yok. Hayal bile edemeyeceğiniz canlı yayınlar, en özel anların yayınlanması derken çoğu zaman şaşırtan içeriklere denk geliyoruz.

Bir kullanıcı da babaannesinin öldüğü anları kayda aldı ve sosyal medya hesabında yayınladı.

Bu video da tepkiyle karşılandı. "Sevdiği insanın ölüm anında ağlarken video çekmek bir insanın aklına nasıl gelir?" sorusu soruldu.

Bu video da tepkiyle karşılandı. "Sevdiği insanın ölüm anında ağlarken video çekmek bir insanın aklına nasıl gelir?" sorusu soruldu.
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