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Sevgilisi Hande Erçel ve Anneciği Arzu Sabancı'dan 14 Şubat'ta Doğan Hakan Sabancı'ya Sevgili Seli!

Sevgilisi Hande Erçel ve Anneciği Arzu Sabancı'dan 14 Şubat'ta Doğan Hakan Sabancı'ya Sevgili Seli!

Hande Erçel
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
14.02.2024 - 23:14

14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları magazin dünyasını kalplere bürüdü. Beklenen paylaşım ise gündemimizden düşmeyen Hande Erçel'den geldi. Erçel, bir yıldır aşk yaşadığı Hakan Sabancı'nın hem doğum gününü hem de sevgililer gününü romantik karelerle kutladı. Hande Erçel'in müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'da 'oğluşum' pozlarıyla kutlama yaptı!

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Yaklaşık bir buçuk yıldır yaşadıkları aşklarıyla hemen hemen her gün manşetlerimize taşınan Hakan Sabancı ve Hande Erçel çiftinin attığı adım olay oluyor.

Yaklaşık bir buçuk yıldır yaşadıkları aşklarıyla hemen hemen her gün manşetlerimize taşınan Hakan Sabancı ve Hande Erçel çiftinin attığı adım olay oluyor.

İlk zamanlarda sosyal medyada paylaşım yapmaktan geri kalan, sadece birbirlerinin kollarını ve ellerini paylaşan çiftimiz son zamanlarda bu geleneği de aştı.

İlk zamanlarda sosyal medyada paylaşım yapmaktan geri kalan, sadece birbirlerinin kollarını ve ellerini paylaşan çiftimiz son zamanlarda bu geleneği de aştı.

Tüm yılın en romantik günü olan 14 Şubat Sevgililer Günü geldi çattığında ve tabi ki ünlüler dünyasının kalplerle bezendiği günde Hande Erçel ve Hakan Sabancı cephesinden de paylaşım geldi.

Tüm yılın en romantik günü olan 14 Şubat Sevgililer Günü geldi çattığında ve tabi ki ünlüler dünyasının kalplerle bezendiği günde Hande Erçel ve Hakan Sabancı cephesinden de paylaşım geldi.

Bir kez daha aşka gelen Hande Erçel, 32 milyon takipçili Instagram hesabından kuralları bozan türden bir adım attı.

Bir kez daha aşka gelen Hande Erçel, 32 milyon takipçili Instagram hesabından kuralları bozan türden bir adım attı.

Bugün, sosyete dünyasının yakışıklısı ve oyunculuğu bıraktığı iddialarıyla gündemi çalkalayan Hande Erçel'in sevdiceği Hakan Sabancı'nın doğum günü aynı zamanda.

Bugün, sosyete dünyasının yakışıklısı ve oyunculuğu bıraktığı iddialarıyla gündemi çalkalayan Hande Erçel'in sevdiceği Hakan Sabancı'nın doğum günü aynı zamanda.
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Erçel, pek çoğumuzun "Yalı Çapkını" diye tanıdığı Hakan Sabancı'yla olan ilk karesini "Doğum günün kutlu olsun sevgilim..." notuyla yayınladı.

Erçel, pek çoğumuzun "Yalı Çapkını" diye tanıdığı Hakan Sabancı'yla olan ilk karesini "Doğum günün kutlu olsun sevgilim..." notuyla yayınladı.

"My 🤍" notuyla yine ve yeniden aşka gelen Hande Erçel, kollarını aşkı Hakan Sabancı'ya sardığı bir karesini daha yayınladı.

"My 🤍" notuyla yine ve yeniden aşka gelen Hande Erçel, kollarını aşkı Hakan Sabancı'ya sardığı bir karesini daha yayınladı.

Ünlü isimden bir de düşman çatlatacak cinsten bir tekne pozu geldi. Erçel bu kare için de "Benim Sevgililer Günü'm" dedi.

Ünlü isimden bir de düşman çatlatacak cinsten bir tekne pozu geldi. Erçel bu kare için de "Benim Sevgililer Günü'm" dedi.

Müstakbel gelini Hande Erçel'den önce paylaşım yapan biri daha oldu. O da tabi ki, Hakan Sabancı'nın anneciği Arzu Sabancı oldu.

Müstakbel gelini Hande Erçel'den önce paylaşım yapan biri daha oldu. O da tabi ki, Hakan Sabancı'nın anneciği Arzu Sabancı oldu.

"Seni kucağıma aldığım günden beri iyi ki" yazan Arzu Sabancı, oğluşu Hakan Sabancı'nın çocukluk zamanlardından bir kareyle nostaljik bir kutlama yaptı.

"Seni kucağıma aldığım günden beri iyi ki" yazan Arzu Sabancı, oğluşu Hakan Sabancı'nın çocukluk zamanlardından bir kareyle nostaljik bir kutlama yaptı.
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Arzu Hanım, eşi Ömer Sabancı, oğulları Hacı, Kerim ve Hakan Sabancı'nın da olduğu bir fotoğrafla daha takipçilerini eskiye götürdü.

Arzu Hanım, eşi Ömer Sabancı, oğulları Hacı, Kerim ve Hakan Sabancı'nın da olduğu bir fotoğrafla daha takipçilerini eskiye götürdü.

Arzu ve Ömer Sabancı çifti, oğullarının anlamlı gününü pasta üfletmeden geçmedi elbette!

Arzu ve Ömer Sabancı çifti, oğullarının anlamlı gününü pasta üfletmeden geçmedi elbette!

'Canımız Hakomuz. Ne güzel bir günde aşkla doğmuşsun. Tüm sevdiklerinle birlikte sağlıklı, mutlu, gönlünden geçen tüm dileklerin gerçek olduğu bir ömrün olsun. Seni çok seviyoruz'

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