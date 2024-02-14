Ezgi Mola, Minik Kedi Eros'u İşkenceyle Öldüren Cani İbrahim Keloğlan'a Lanet Yağdırdı!
Ezgi Mola, Minik Kedi Eros'u İşkenceyle Öldüren Cani İbrahim Keloğlan'a Lanet Yağdırdı!
Çiçeği burnunda anne Ezgi Mola başarı oyunculuğunun yanı sıra toplumsal olaylara olan dik duruşu ile takdir toplayan isimlerden bir tanesi hiç şüphesiz ki. İstanbul'da bir sitede bakılan Eros adlı kediyi işkence ederek öldüren İbrahim Keloğlan tarafından işkence edilerek öldürüldü. Yaşanan kan dondurucu olaya kayıtsız alamayan Ezgi Mola lanetler yağdırdı!
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İstanbul'un Küçükçekmece semtindeki bir sitede asansöre bindiği esnada 'Eros' isimli kediyi gören İbrahim Keloğlan 6 dakika boyunca işkence ettiği canlıyı öldürdü.
Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ile bahsi geçen caniye 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Cezaya iyi hal indirimi uygulanarak 3 aya düşürülmesi ise topumu ayağa kaldırdı. Ayrıca, hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verildi.
Minik Eros'u canice katleden İbrahim Keloğlan adlı şahısa uygulanan 'iyi hal' indirimi ise hiç şüphesiz toplumun adalete olan inancını bir kez daha zedeledi.
Hayvan haklarına saygı duyan, onların yaşam haklarını savunan, en önemlisi de vicdan sahibi olan vatandaşlar bu karara yoğun tepki gösterdi.
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Bu isimlerden biri de toplumsal olaylara karşı hiçbir zaman sessiz kalmayan ve sözlerinin de arkasında duran Ezgi Mola oldu.
Geçtiğimiz haftalarda anne olma duygusunu ilk kez tadan Ezgi Mola, yaşanan caniliğe sessiz kalmayarak ses yükseltti.
Instagram hesabından "Bu suratı hiç unutmayın" diyen ünlü oyuncu tüm öfkesini kustu. "Katil iyi kal indirimi aldı" notunu düşen Mola "İnşallah ölürsün" dedi!
Minicik bir kediye canice zulmedip hayatına son veren bu vicdan yoksunu şahıs için "Her gün yanmanı diliyorum" diyerek beddua etti!
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