Ezgi Mola, Minik Kedi Eros'u İşkenceyle Öldüren Cani İbrahim Keloğlan'a Lanet Yağdırdı!

Çiçeği burnunda anne Ezgi Mola başarı oyunculuğunun yanı sıra toplumsal olaylara olan dik duruşu ile takdir toplayan isimlerden bir tanesi hiç şüphesiz ki. İstanbul'da bir sitede bakılan Eros adlı kediyi işkence ederek öldüren İbrahim Keloğlan tarafından işkence edilerek öldürüldü. Yaşanan kan dondurucu olaya kayıtsız alamayan Ezgi Mola lanetler yağdırdı!