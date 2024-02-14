Katilin Evinin Önündeydiler: Canice Öldürülen Kedi için Vatandaş Tüm Gece Ayaktaydı!

Kaynak: https://twitter.com/iamedaguzel/statu...
Küçükçekmece'deki bir sitede 'Eros' adlı kediye 6 dakika boyunca işkence edip, ölümüne sebep olan İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 6 ay ceza 'iyi hal indirimi' ile 3 aya düşürüldü. Halk sokağa döküldü, apartman sakinleri tüm gece katilin evinin önünde protestoya devam etti.
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşanan bir olay, toplumun vicdanını sarstı.
İbrahim Keloğlan adlı bir kişi, bir apartmanın asansöründe karşılaştığı 'Eros' adlı sevimli bir kediye acımasızca saldırdı ve bu saldırı sonucunda kedi hayatını kaybetti.
Bu olayın ardından İbrahim Keloğlan hakkında Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Mahkeme, Keloğlan'ı 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, ancak 'iyi hal' indirimi uygulanarak bu ceza 3 aya düşürüldü. Ayrıca, hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verildi.
Bu karar, toplumda büyük bir tepkiye yol açtı. Hem vatandaşlar hem de ünlü isimler, bu duruma tepki göstermişlerdir. Kedinin acımasızca öldürülmesine verilen 'iyi hal' indirimi, toplumun adalet duygusunu zedeledi.
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Bu olayın sosyal medyada duyulması üzerine, change.org adlı platformda İbrahim Keloğlan'ın tutuklanması için bir kampanya başlatıldı.
Geçtiğimiz gece ise, olayın yaşandığı apartmanın sakinleri, Keloğlan'ın evinin önünde toplanarak nöbet tuttular ve adalet çağrısında bulundular.
Sloganlar atarak Keloğlan'ın daha ciddi bir ceza almasını talep ettiler ve aynı apartmanda bir katille yaşamak istemediklerini belirttiler.
İşte o görüntüler:
Kullanıcılar da destek verdiler:
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