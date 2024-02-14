Katilin Evinin Önündeydiler: Canice Öldürülen Kedi için Vatandaş Tüm Gece Ayaktaydı!

Küçükçekmece'deki bir sitede 'Eros' adlı kediye 6 dakika boyunca işkence edip, ölümüne sebep olan İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 6 ay ceza 'iyi hal indirimi' ile 3 aya düşürüldü. Halk sokağa döküldü, apartman sakinleri tüm gece katilin evinin önünde protestoya devam etti.