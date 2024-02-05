Soğuktan Korunmak için Bir Binaya Sığınınca Canice Dövülen Kedi için Vatandaş Ayağa Kalktı!

İstanbul Maltepe'de soğuktan korunmak için bir binaya sığınan kedi feci şekilde dövüldü. Tedavi altına alınan kedinin omurgasında kırıklar olduğu öğrenildi. Sosyal medya kediye yapılan zulüme sessiz kalmadı.
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Havalar giderek soğuyor, kış aylarının bu soğuk günlerinde sokak hayvanlarını da unutmayalım, diye sesleniyoruz. Ancak haberler pek iyi değil!
İstanbul Maltepe'de yaşanan bir olayda bizler vatandaşları duyarlı olmaya davet ederken bir kedi öldüresiye dövüldü.
Sosyal medyada yer alan bilgilere göre, hamile olduğu bilinen kedi, soğuktan korunmak için bir binaya giriyor.
Bilmiyoruz, bunu söylemeye gerek var mı, ancak bile siteye sizi rahatsız etmek için girmediği apaçık!
Ancak apartmanda yaşayanlardan biri, kedinin içeri girmesinden rahatsız olup canice saldırdı.
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Tekmelerle kediye işkence eden kişinin, hayvanı ne yazık ki iç organlarına zarar verecek ve yavrularına düşürmesine neden olacak kadar dövdüğü aktarılıyor.
Minik kedinin Haçiko Derneği tarafından korumaya alındığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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Kullanıcılardan tepkiler yükseldi.
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Ancak aralarda çatlak sesler de vardı!
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