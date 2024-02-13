Kediyi Öldüren Caniye İyi Hal İndirimi Tartışmaların Odağında! 'Bunun Kötü Hali Ne Zaman?'

Küçükçekmece'deki bir sitede 'Eros' adlı kediye 6 dakika boyunca işkence edip, ölümüne sebep olan İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 6 ay cezanın 'iyi hal indirimi' ile 3 aya düşürülmesi tartışmaların odağında. Sosyal medyada birçok ünlü isim ve vatandaş, Keloğlan'ın tutuklanmasına yönelik Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Change.org'da başlatılan 'İbrahim Keloğlan tutuklansın' kampanyası kapsamında 33 bin 230 imza toplandı.

⚠️ (Haberin görüntülerine aşırı şiddet içerdiği için yer verilmemiştir.) ⚠️