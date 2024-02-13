Kediyi Öldüren Caniye İyi Hal İndirimi Tartışmaların Odağında! 'Bunun Kötü Hali Ne Zaman?'
Kediyi Öldüren Caniye İyi Hal İndirimi Tartışmaların Odağında! 'Bunun Kötü Hali Ne Zaman?'
Küçükçekmece'deki bir sitede 'Eros' adlı kediye 6 dakika boyunca işkence edip, ölümüne sebep olan İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 6 ay cezanın 'iyi hal indirimi' ile 3 aya düşürülmesi tartışmaların odağında. Sosyal medyada birçok ünlü isim ve vatandaş, Keloğlan'ın tutuklanmasına yönelik Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulundu.
Change.org'da başlatılan 'İbrahim Keloğlan tutuklansın' kampanyası kapsamında 33 bin 230 imza toplandı.
⚠️ (Haberin görüntülerine aşırı şiddet içerdiği için yer verilmemiştir.) ⚠️
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İstanbul Küçükçekmece'de bir sitede asansöre binen İbrahim Keloğlan, asansörde gördüğü 'Eros' isimli kediyi 6 dakika boyunca işkence ederek öldürdü.
Kedi Eros'un ölümüne sebep olan İbrahim Keloğlan'a Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ceza iyi hal indirimi uygulanarak 3 aya düşürülürken, hükmün açıklamasını (HAGB) geri bırakıldı.
Kedinin canice öldürülmesine mahkemenin 'iyi hal' indirimi uygulamasına vatandaşlardan ve çok sayıda ünlü isimden tepki geldi.
Olayın sosyal medyada yayılması üzerine chance.org'da da İbrahim Keloğlan'ın tutuklanması için kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında 33 bin 230 imza toplandı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı Ceylan Ertem 'Arkadaşlar ben şimdi bu kedi katili için sadece küfretsem ceza alıyorum da, o masum bir canı, cânice öldürdüğü için ceza almıyor mu? Bu nasıl adalet?' diyerek karara tepki gösterdi.
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Konuyu bugünki köşesine taşıyan gazeteci Ahmet Hakan ise konuyla ilgili 'Bir kediyi döverek öldüren bir caninin iyi halinin Allah belasını versin. Hiç unutmayın: Anadan öksüz babadan yetim kedilerin ahı, indirir şahı. Kedilerin ahını alan asla iflah olmaz' ifadelerini kullandı.
Kedi 'Eros'un canice katledilmesine sosyal medyadan gelen diğer tepkiler şu şekilde oldu. 👇
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