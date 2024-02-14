Çiçeği Burnunda Anne Yasemin Tatlıses, Sevgililer Gününü İkizlerinin Kalp Eriten Pozuyla Kutladı
Çiçeği Burnunda Anne Yasemin Tatlıses, Sevgililer Gününü İkizlerinin Kalp Eriten Pozuyla Kutladı
İkiz bebeklerini kucağına alarak ilk kez anne olma duygusunu yaşayan Yasemin Tatlıses yaptığı paylaşımlarla yakın mercek altında. Minik İbrahim Ayel geçirdiği ameliyat sonrası taburcu olup evine geldikten sonra bebiş paylaşımlarını arttıran Yasemin Tatlıses'in 14 Şubat Sevgililer Günü kareleri görenlerin içini huzur doldurdu.
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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli 2017 yılında başlayan ilişkilerini 2021'de nikahla taçlandırmıştı.
Magazin dünyasının en gözde çiftleri arasına giren Yasemin ve İdo'nun arasındaki samimi aşk düşman çatlatan cinsten oldu.
İlişkilerini duyurdukları günden beri tüm gözlerin üzerinde olduğu çift "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿" mesajıyla bebek müjdesi vermişti.
O paylaşımdan sonra daha da yakın markaja alınan Yasemin ve İdo Tatlıses çifti ikizlerine dedelerinin (İbrahim ve Sinan) ismini vereceğini de açıkladı.
Beklenen güzel haber 22 Ocak Pazartesi günü geldi! Yasemin Tatlıses özel bir hastanede bebeklerini dünyaya getirdi.
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Çok geçmeden ikizlerini kucaklarına alarak fotoğraf da yayınlayan çift cephesinde yaşanan üzücü haberi de dede İbrahim Tatlıses verdi.
Kalbinde sorun olduğu söylenen İbrahim Ayel acil olarak ameliyata alındı. Kardeşi Sinan Emir evine gitse de kendisi bir süre daha hastanede kalmıştı. Operasyonu iyi geçen Ayel de taburcu olunca evine kavuştu.
Yasemin gelin merakla beklenen doğum karelerini de "Kelimelere dökemeyebilirim yaşadığımı, mutluluğumu, korkularımı.. Hem en zor hem de en güzel anı hayatımın, anlatılırdı hep ama bu kadar derinden anlayamamıştım." notuyla paylaştı.
Bugün de 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımıyla yüreklerimizi sıcacık yapan Yasemin Tatlıses, Ayel ve Emir'i "İlk sevgililer günümüz kutlu olsun aşklarım" diyerek kutlama yaptı.
İkizlerinden birinin de elini paylaşarak hepimize iç çektiren Yasemin gelinin fotoğrafa yazdığı not da gülümsetti.
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Oğullarının sevgililer gününü kutladıktan sonra biricik eşi İdo Tatlıses'i de unutmadı. Romantik pozlar arka arkaya geldi.
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