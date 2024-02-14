Çiçeği Burnunda Anne Yasemin Tatlıses, Sevgililer Gününü İkizlerinin Kalp Eriten Pozuyla Kutladı

İkiz bebeklerini kucağına alarak ilk kez anne olma duygusunu yaşayan Yasemin Tatlıses yaptığı paylaşımlarla yakın mercek altında. Minik İbrahim Ayel geçirdiği ameliyat sonrası taburcu olup evine geldikten sonra bebiş paylaşımlarını arttıran Yasemin Tatlıses'in 14 Şubat Sevgililer Günü kareleri görenlerin içini huzur doldurdu.